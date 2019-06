Autot

Koeajossa Honda HR-V: Kumpi ratkaisee – avaran matkustamon muunneltavuus vaiko pienet puutteet













Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Olisiko liikaa vaadittu, jos pari kassikoukkua löytyisi ruuman uumenista.









Muutokset eivät ole kuitenkaan valtaisia. Puskureiden perusteella voi erottaa tuoreen vuosimallin aiemmista. Huomiovalot ovat nyt mallia led. Peräpäässä tavaratilan luukulle ja valoille tehdyt muutokset ovat yhtä lailla vähäisiä.Jo ensimmäiset ajokilometrit kertovat, että alla on pikemmin muuntautumiskykyinen perheauto kuin ajofiiliksiä sfääreihin nostattava ajopeli.Sisältä H-RV on edelleen tilava. Kun ajoasento löytyy yhdellä istumalla, istuimeen ei kiinnitä sen koommin huomiota, mikä kielinee onnistuneesta suunnittelusta. Jos kuitenkin tulee tarve laskea istuinosaa alemmas, siitä muodostuukin pienoinen ongelma, sillä etuistuinten alla oleva bensatankki rajoittaa selvästi säätömahdollisuuksia.Magic Seats -nimellä kutsutut takaistuimet sen sijaan tarjoavat muunneltavuusmahdollisuuksia: esimerkiksi takapenkin istuinosan voi kipata pystyasentoon, jos tarve niin vaatii. Istuma-asento on takana melko pysty. Jos jalkatilat ovatkin hyvät, aikuinen saattaa kaivata lisää reisitukea.Kojelaudan suunnittelussa on painotettu yksinkertaisuutta ja selkeyttä, mutta oikeassa elämässä käytettävyys on heikompi kuin paperilla.Mittariston ja kosketusnäytön graafinen ilme muistuttaa osin 1980-luvun konsolipelejä. Näytön käyttölogiikassa voi olla hyviä tarkoitusperiä, mutta oleellinen voisi aueta helpomminkin.HR-V:n tilava tavaratila on muodoltaan melkein neliskanttinen. Tilaa kyllä riittää, mutta olisiko liikaa vaadittu, jos pari kassikoukkua löytyisi ruuman uumenista.Palataan itse ajamiseen. Huomio kiinnittyy nopeasti napakkaan alustaan, jota kai myös pintakovaksi voisi kutsua. Korvakuulolla mitattuna uudistuneen HR-V:n matkustamoon kantautuvat ulkopuoliset äänet ovat maltillisella tasolla.Portaaton CVT-vaihteisto ja ahtamaton bensiinimoottori luovat katkeamattoman vedon, mutta kiireisimmille meno saattaa tuntua kuluttavalta. Varsinkin alhaisilla kierroksilla vääntö jää vaisuksi.Sporttimoodilla saa nostettua kierroksia ja samalla matkustamoon kantautuvaa meteliä, mutta vauhdittuupa samalla kulkukin – ja samalla myös polttoaineenkulutus: koeajossa keskikulutus lähenteli seitsemää litraa, mikä ei ole huono suoritus.Jos puhti ei riitä, niin vaihtoehto löytyy turboahdetusta, 182-hevosvoimaisesta versiosta. Samalla hintakin nousee nyt koeajettua autoa huomattavasti korkeammaksi, lähes 40 000 euroon. Tähän tehokkaampaan Sport-versioon Ilta-Sanomat palaa lähiviikkoina.Koeajetussa autossa ollut Elegance-varustelu tarjoaa muun muassa pysäköintitutkat eteen ja taakse, peruutuskameran, liikennemerkkien tunnistusjärjestelmän, etutörmäysvaroittimen ja kaista-avustimen. Ihan kohtuullista.