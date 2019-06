Autot

Onko tässä Suomen järkevin uusi kaasuauto? IS koeajossa Skodan tuorein G-TEC-malli









Skoda Octavia G-TEC kuuluu tämän hetken järkevimpiin uusiin kaasuautoihin. Siitä pitävät huolen paitsi auton yleiset jo ennestään tutut hyvät perusominaisuudet ynnä päivityksen myötä tehdyt käytettävyysparannukset.Mainituista kohennuksista ensimmäinen liittyy auton kaasutankkeihin, jotka ovat asiakaspalautteen perusteella suurentuneet monen käyttötarkoituksen kannalta mahdollisesti jopa ratkaisevasti.Käytännössä kapasiteetiltaan kasvaneet säiliöt nostavat kaasu-Octavian kaasutoimintamatkan lähes 500 kilometrin tuntumaan, mitä voi pitää vastaavaan entiseen eli enimmillään noin 300 kilometrin lukuun nähden todella tervetulleena uudistuksena.Auton bensiinitankkia on toki vastaavasti pienennetty (tarkalleen ottaen 11,8-litraiseksi), mitä ei tosin voi pitää kovin suurena miinuksena. Kaasuauton ideanahan kun on nimenomaan ajaa mahdollisimman paljon bensiiniä edullisemmalla kaasulla.Auton kokonaistoimintamatkaan uudella painotuksella ei ole kovin suurta vaikutusta, sillä molemmat tankit täynnä Octavia G-TECin toimintasäde on säästeliäällä ajotavalla vajaan tuhannen kilometrin luokassa.Skodan hinnastosta Octavia G-TEC löytyy vain Combina eli farmarina.Siltä osin selvää on myös tavaratila, josta kaasupullot vievät Octavian muista malleista välipohjan alta löytyvän lisätilan. Perusasennossaan konttikoosta ei siis tarvitse tinkiä, mutta lisätilavaraa G-TECissä on tasan 130 litraa muuta mallistoa vähemmän.Joistakin kaasuautoista poiketen G-TECiin saa ilahduttavasti myös tehdasvetokoukun, johon saa kytkeä enimmillään ihan kunnolliset kilot eli 1400 kilogrammaa vedettävää.Toimintamatkamuutoksen ohella merkittävä uudistus löytyy myös auton turbomoottorista, joka on päivittynyt konsernin tuoreehkon 1,5-litraiseen turbovaihtoehtoon.Tehoa on siten tarjolla parikymmentä hevosvoimaa enemmän kuin edeltäjässä, mikä tuntuu myös arkiajossa – käytännössä eniten esimerkiksi raskasta ajoneuvoa ohitettaessa. Huomioitavaa silti on, että vastaavalla koneella varustettu tavallinen bensa-Octavia on yhä sekä hiukan tehokkaampi että ennen kaikkea väännökkäämpi.Hinnan puolesta kaasu-Octavia on alempia päästögrammoja suosivien hankintaverojen jälkeen useamman satasen halvempi kuin vastaava tavallinen 1.5 TSI. Toisaalta G-TECissä on myös varusterajoituksia, eli joitakin Octavia-hinnaston lisäherkkuja ei ole kaasumalliin tarjolla edes lisärahasta. Myöskään manuaalivaihteistoa ei ole tarjolla, mikäli joku sellaista autoonsa vielä kaipaa.Kaikkiaan uuden polven kaasu-Octavia on kaasuautoksi varsin fiksu, oleellisimmilta osiltaan positiivisesti tasainen paketti.Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi ajettavuudeltaan muiden Octavioiden tapaan varsin miellyttävä kompromissi jossa tilaa riittää myös perhekäytössä.Malliversion suurimmat miinukset liittyvät lähinnä mielipideasioihin sekä järjestelmäpuolella myös kaasuasemien löytymiseen nimenomaan omien arkiasiointireittien varrelta.