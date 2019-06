IS:n koeajossa Suomen myydyimmän auton erikoisin koriversio – viiden hengen Corollassa kunnon tilat vain kahdelle

Autot

Aurisista hiljattain nimensä takaisin Corollaksi vaihtaneen suosikki-Toyotan mallivalikoima on tätä nykyä sen verran laaja, että joukosta löytyy ehkä hieman yllättäen myös korimalli, jonka vahvuudet eivät painotukaan kaikilta osiltaan kaikkein järkevimpiin arjen ominaisuuksiin – kuten nyt vaikkapa runsaisiin tiloihin.Sellainen versio Corollasta on kuitenkin olemassa ja kantaa takavuosiltakin tuttua lisänimeä Hatchback. Käytännössä kyseessä on pariskunnille suunnattu viisipaikkainen ja viisiovinen puoliperheauto, joka on parhaimmillaan – no, nimenomaan pariskuntakäytössä.Takapenkki ja takaovet HB-Corollasta toki löytyvät, mutta enemmän pikkulapsille ja tilapäiskäyttöön tarkoitettuna kuin varsinaisesti perhemallisiksi suunniteltuina.Varsinkin pitkän kuljettajan takana istuvan jalkatila kutistuu nimittäin vain juuri ja juuri käyttökelpoiseksi ja lopputuloksena Corolla Hatchback on takamatkustajan jaloille nykyautoksi suorastaan harvinaisen ahdas. Siis niin ahdas, ettei esimerkiksi vähän isompien kenkien kärkiä tahdo saada etuistuimen alle oikein millään.Tavaratilan puolella – jonka koko siis riippuu hiukan erikoisesti valitusta moottoriversiosta tai oikeastaan kyseisen moottorin ajoakuista – tilaero kilpailijoihin on nyt ajetussa pienempikoneisessa (ja sitä myöten tavaratilasta vähemmän litroja nipistävän ajoakun kanssa) suhteessa pienempi.Jos koeajoyksilössä olisi ollut 1.8-litraisen hybridin sijasta isompi kaksilitrainen hybridi, olisi tavaratilaa ollut tarjolla nykymittapuulla aika alhaiset 313 litraa.Vaan puolensa kaikella: Hatchbackin vastaavia farmari- ja sedanversioita lyhyempi koripituus sekä kuusi senttimetriä pienempi akseliväli tekevät mallin kaupunkimanöveerauskyvyistä astetta ketterämpiä, minkä ohella version plussapuoleksi voinee laskea myös HB-korin urheilullisemman ulkonäön. Sekä tietysti muita korimalleja hieman edullisemman hankintahinnan.Siihen erot kuitenkin aika lailla jäävät, sillä muilta osiltaan viisiovinen Toyota Corolla HB on käytännössä samaa tavaraa kuin muutkin uusimman sukupolven Corollat.Tasavahvaksi kuvailtavissa olevan Corollan vahvuuksia ovat toisin sanoen muun muassa käytännöllisyys (mainittua takaistuinta lukuun ottamatta) sekä kaikkinainen ajamisen ja käytön vaivaton helppous. Huomaamaton järkihybriditekniikka tekee ajamisesta myös taloudellista, auton ollessa kuitenkin arkiliikenteeseen aivan riittävän ripeä.Ohjaus on Corollassa kevyt, mutta viimeiseltä silaukseltaan aavistuksen tunnoton. Style-varustelutaso on yhdistelmä kaikkinaista modernia järkevyyttä ja pientä ylellisyyttä kuten perusmallia parempia materiaaleja.Joka tapauksessa uusi Corolla on aiempaa Aurisia värikkäämpi ja voimakkaamman makuinen. Ja nimenomaan siihen linjaan uusi pariskuntakorimalli sopii oikeastaan erinomaisen mainiosti!