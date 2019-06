Autot

IS Portugalissa: Renault’n suosikkimalli uudistui – kovat piipussa!









Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Renault on näköjään niin tyytyväinen väistyvän, neljännen sukupolven Clioon, ettei ulkokuoren päälinjoihin ole koskettu. Toki pientä viilausta löytyy sieltä täältä.Sen sijaan sisällä on käynyt puhuri. Rakenteita on suunniteltu siten, että matkustamon tila kasvaisi. Lisäksi kojelaudan aaltomainen muoto luo leveyden vaikutelmaa. Kuljettaja seuraa joko 7- tai 10-tuumaista digitaalista mittaristoa. Kojelaudan keskipisteenä on 9,3-tuumainen, pystysuuntainen ja aavistuksen kaareva kosketusnäyttö, joka on suurempi kuin missään Renault’ssa aiemmin. Sisustuksen voi valita kahdeksasta eri teemasta.Uusi Clio on tehty CMF-B-perusrakenteelle. Siinä 85 prosenttia osista on uusia. Tämä luo mahdollisuuden voimalinjan sähköistämiseen. Renault tuokin ensi vuonna hybridivoimalinjan. Siinä 1,6-litrainen bensiinimoottori on yhdistetty kahteen sähkömoottoriin.Uuden Clion kori on minimaalisesti aiempaa Clioa lyhyempi ja matalampi. Samalla myös paino on pudonnut 50 kiloa.Perusmoottoreina ovat ahtamattomat 65- ja 75-hevosvoimaiset bensiinimoottorit. Niiden kanssa vaihteistoratkaisu on mallia manuaali. Ensi kerran Renault’n saa kolmisylinterisen, ahdetun 100-hevosvoimaisen moottorin kanssa. Sen pariksi saa ensin viisivaihteiseen manuaalivaihteiston ja myöhemmin automaattilaatikon.Mallisarjan tehokkain vaihtoehto on nelisylinterinen, 130 hevosvoimaa ja vääntöä 240 newtonmetriä tarjoava moottori seitsemänvaihteisella automaattilaatikolla.Dieselkoneen voi valita 85- tai 115-hevosvoimaisista vaihtoehdoista. Niiden yhteydessä tulee käsivalintainen vaihteisto.Mallisarjan sporttisin varustetaso on R.S Line, joka korvaa GT- Linen.Autonomisen ajamisen toinen taso saavutetaan uudessa Cliossa mukautuvan tasanopeussäätimen ja uuden ruuhka-avustimen myötä.Uudet Cliot saapuvat Suomeen syksyllä. Ilta-Sanomat palaa pian uuden Clion ajokokemuksiin.