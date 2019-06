Rengasvalinnoillakin voi vähentää liikennepäästöjä – yksi tekijä aivan avainasemassa

Tätä vierinvastus voisi tarkoittaa päästötonneissa

Vierintävastuksen vaikutusta voi kuvata esimerkiksi seuraavalla teoreettisella ääriesimerkillä*:



Jos kaikki henkilöautot Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa käyttäisivät erityisen matalan vierintävastuksen talvirenkaita (laskelmissa käytetty Nokian Hakkapeliitta R3:a) vierinvastukseltaan heikoimpien vastaavien premium-talvirenkaiden sijaan, säästyisi renkaiden elinkaaren aikana polttoainetta lähes 300 miljoonaa litraa. Se taas vähentäisi Suomen hiilidioksidipäästöjä jopa 710000 tonnilla.



* Esimerkkiin liittyvissä laskelmissa on verrattu Nokian Hakkapeliitta R3:n vierintävastusta autolehdissä esillä olleiden premium-talvirenkaiden vierintävastusarvoihin ja siitä seuraavaa eroa hiilidioksidipäästöissä. Laskelmat pohjautuvat seuraaviin keskeisiin arvioihin: 2,6 miljoonaa henkilöautoa, joiden vuotuinen ajomäärä on noin 14 400 km ja keskimääräinen kulutus 6.7 l/100 km. Talvirenkaiden osuudeksi ajosuoritteesta on arvioitu 45 %. Hiilidioksidipäästöjen vähentämisen arvoksi yhteiskunnalle on oletettu 40 euroa tonnilta (linjassa Liikenneviraston käyttämien arvioiden kanssa). Lähde: KPMG:n True Value -metodologiaan perustuva arviointi.