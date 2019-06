Autot

Rattijuopot poliisin tehovalvonnassa koko maassa loppuviikon ajan

5.6. 16:48

PUHALLUS Rattijuopot ovat poliisin tehovalvonnassa koko maassa loppuviikon ajan. Runsaasti puhallutuksia tehdään liikenneraittiuspäivänä torstaina sekä sen jälkeen viikonloppuna.

Valvonta on osa Euroopan liikennepoliisiverkoston Alcohol & Drugs -päihdevalvontajaksoa.



Rattijuopumuksiin liittyvissä turmissa kuolee Suomessa vuosittain kymmeniä ihmisiä ja satoja loukkaantuu. Erityisesti 15–24-vuotiaat nuoret ovat näissä turmissa yliedustettuina sekä kuolleiden että loukkaantuneiden joukossa, kuten muissakin vakavissa liikenneonnettomuuksissa.



Huumaantuneena ajavien osuutta on vaikea määrittää seulontamenetelmien puuttumisen vuoksi. Kiinni jääneiden rattijuoppojen joukossa huumekuskien osuus on koko ajan kasvamassa, kertoo Lounais-Suomen poliisi.