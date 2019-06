Autot

Euroopan automarkkina laskusuunnassa – Suomi lisää osaltaan alakuloa

Suomessa uusien autojen kysyntä on vähentynyt selvästi EU-maiden keskiarvoa enemmän.

Tammi-huhtikuussa 2019 Suomessa ensirekisteröitiin 14,4 prosenttia vähemmän uusia autoja kuin vuoden 2018 alkukuukausina.Autoalan tiedotuskeskuksen julkaisemien hiipuvien lukujen taustalla on koko EU:ssa markkinaa hidastanut uusi päästöjen ja kulutuksen mittaustapa WLTP, joka ruuhkautti tyyppihyväksyntäprosesseja ja pidensi uusien autojen toimitusaikoja syys-talvella 2018.Toimitusaikojen ja uusien autojen saatavuuden on ennakoitu palaavan vähitellen normaaliksi vuoden 2019 kesän ja syksyn aikana.Euroopassa uusien autojen kysyntä oli huhtikuussa 0,4 prosenttia pienempi kuin vuoden 2018 huhtikuussa. Uusia henkilöautoa ensirekisteröitiin huhtikuussa EU-maissa yhteensä 1 303 787. Kysyntä kasvoi muun muassa Espanjassa, Italiassa ja Ranskassa. Sen sijaan Britanniassa ja Saksassa uusien autojen kysyntä laski.Tammi-huhtikuussa 2019 uusien autojen kysyntä oli EU:ssa 2,6 prosenttia viime vuoden alkua pienempi. Saksassa ja Ranskassa kysyntä säilyi lähes samana, mutta suurista EU-maista erityisesti Italiassa (-4,6 %), Espanjassa (-4,5 %) ja Britanniassa (-2,7 %) suunta on ollut aleneva viime vuoden alkuun nähden.