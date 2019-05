Pankin finanssijohtaja lataa pöytään tylyt tutkimusluvut: ”Suomalaiset maksavat autoilusta enemmän kuin luulevat”

Tietoa tutkimuksesta

• Enemmistöllä (43 prosenttia) autoilun kokonaiskustannukset ovat oman arvion mukaan tällä hetkellä 201-400 euroa. Lähes kolmannekselle (30 prosenttia) kulut jäävät alle 200 euron.



• Naiset osaavat arvioida kustannuksia selvästi miehiä heikommin. Kalleimmat kustannukset ovat 36-55 -vuotiailla ja edullisimmat alle 35-vuotiailla.



• Kysyttäessä mitä kustannuksia laskettiin mukaan käyttökustannuksiin, lähes kaikki (yli 90 prosenttia) laskivat mukaan polttoaineen ja vakuutukset. Seuraavaksi yleisimmin mukaan laskettiin huollon kustannukset (70 prosenttia). Vain noin neljännes laski kustannuksiin mukaan rengassäilytyksen/renkaiden vaihdon tai rahoituskustannukset. Harvimmin mukaan laskettiin auton arvon aleneminen.



• Suurin osa on valmis maksamaan yksityisleasingista 201-400 euroa. Maksuhalukkuus on hieman kasvusuunnassa, sillä tänä vuonna vain neljännes olisi valmis maksamaan alle 200 euroa yksityisleasingista. Vuotta aiemmin osuus oli 36 prosenttia.



• Miehistä 20 prosenttia on valmis maksamaan yli 400 euroa, kun naisilla vastaava osuus on vain 10 prosenttia. Ikäryhmistä eniten maksuhalukkuutta on 46-55 -vuotiailla, joista 23 prosenttia on valmis maksamaan yli 400 euroa.



• Tuloluokissa isompi hyppäys halukkuudessa tapahtuu vuotuisten bruttotulojen noustessa yli 60 000 euron.



• Tiedot kerättiin Taloustutkimuksen Internet-paneelissa. Kysymyksiin, joissa ei tarvinnut omistaa autoa tai olla hankkimassa sellaista, vastasi 1466 vastaajaa ja auton hankintaan liittyviin kysymyksiin 1074 vastaajaa.



• Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 21-79-vuotiaat suomalaiset miehet ja naiset. Aineisto on painotettu sukupuolen, iän ja asuinpaikkakunnan mukaan väestöjakaumaa vastaavaksi.