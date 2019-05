Autot

Mullistaako Škodan ensimmäinen sähköauto markkinat? Johtaja löi tiskiin houkuttelevan hinta-arvion

30.5. 6:55

SÄHKÖAUTO Škodan teknisestä kehityksestä vastaava hallituksen jäsen Christian Strube https://www.is.fi/haku/?query=christian+strube hinnoitteli puheissaan Škodan ensimmäisen sähköauton houkuttelevaksi.

Strube kertoi Bratislavassa hinnan jäävän 20 000 euroon. Hän ei tosin sanonut, millä markkinoilla hinta on pätee, eikä hän myöskään tarkentanut sitä, onko hinta veroton vai verollinen, mutta lupaus kuulosti enemmän kuin hyvältä.



Škoda Citigo ei ole mikään uutuus automarkkinoilla, sillä se on ollut myynnissä lähes samassa kuosissa jo kahdeksan vuoden ajan. Elinkaarensa loppuvaiheessa se saa kunnian olla yhtiön ensimmäinen sähköauto, jonka mallinimi Citigoe iV kirjoitetaan hankalasti e-yläviitteellä.



Se onkin ainoa hankala asia uutuudessa, jonka tekniikka on lainattu Volkswagen e-Upista. Muttei onneksi sellaisenaan, vaan Škoda on vaihtanut akun energiasisällöltään huomattavasti suurempaan. Nyt kun energiaa on 36,8 kWh, luvataan sähköauton toimintamatkaksi WLTP-normin mukaan 265 kilometriä.



Vain viisiovisena myyntiin tulevassa on 81 kilowatin tehoinen sähkömoottori, joka liikuttaa taajama-ajoon tarkoitettua ajokkia kohtuullisen ripeästi. Citigoe iV tulee saataville Ambition- ja Style-varustein.