Autot

Tästä Škodasta tullee myyntiveturi – ainoa miinus löytyy peräpäästä

Kiinnostavin Superb-uutuus on muita Superbeja myöhemmin meille rantautuva Superb iV.Škodan ensimmäinen lataushybridi käyttää hyväksi koettua tekniikkaa, sillä voimalinja on kotoisin Volkswagen Passat GTE:stä. Keulalla on 1,4-litrainen bensiiniturbo, joka kehittää 115 kilowattia. Sen rinnalla on 85 kilowatin tehoinen sähkömoottori. Yhteisteho on Sport-ajotilaa käytettäessä 160 kilowattia. Suurin vääntömomentti on 400 newtonmetriä.Ajoakun energiasisältö on 13 kWh, mikä riittää WLTP-normin mukaan 55 kilometrin ajoon. Kulutus on kaiken kaikkiaan niin pieni, että hiilidioksidipäästölukema on alle 40 g/km. Se on mainio asia autoveron kannalta. Myyntihintoja ei ole vielä tosin paljastettu.Selkeä miinus muihin Superbeihin verrattuna on tavaratilan kutistuminen yli sadalla litralla. Sitä on kuitenkin yhä korimallista riippuen vähän alle tai yli viisisataa litraa eli aivan kohtuullisesti.Maahantuojalla on vahva usko uuden Superb iV:n menestykseen. Kunhan autoja alkaa virrata Suomeen vuodenvaihteessa, sen uskotaan kattavan 30–40 prosenttia Superb-myynnistä hinnan jäädessä samalle tasolle dieselmoottorisen kanssa.