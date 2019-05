Autot

BMW kasvattaa nyt etuvedon osuutta mallistossaan

BMW:n ykkösssarjan auto uudistuu valmistajansa mukaan täysin. Jo aiemmin tihkuneissa ennakkotiedoissa on kiinnitetty huomiota auton etuvetoisuuteen.BMW on kehittänyt uutta etuvetoaan viisi vuotta muissa malleissa, ja nyt uudessa 1-sarjassa hyödynnetään kertyneitä kokemuksia.Uutuudessa on myös i3-sähköautoista tuttu ARB-luistonestojärjestelmä, joka on nyt ensimmäisen kerran käytössä polttomoottoriautossa. Muutoksella valmistajan mukaan päästään nopeampaan ja herkempään luiston hallintaan Luistonestoa on osaltaan tehostettu BMW Performance control -järjestelmällä, joka ohjaa jarruvoimaa sisäkurvin puoleisille renkaille jo ennen kuin auton renkaiden pito pettää.Julkistusvaiheessa markkinoille ilmestyy viisi moottorivaihtoehtoa: kolme diesel- ja kaksi bensiinimoottoria. Kolmen pienimmän moottorin kanssa on vakiovarusteena kuusivaihteinen manuaalivaihteisto. Tehokkain, nelivedolla varustettu malli M135 i xDrive kehittää 225 kilowattia (306 hv).Auton ulkomitat ovat lähes entiset. Matkustamoon ja tavaratilaan on ilmestynyt lisäsenttejä jonkin verran. Keulassa pistää silmään kokoaan kasvattanut munuaismaski.Kolmannen sukupolven BMW:n 1-sarja julkistetaan juhannuksen jälkeen. Varsinainen maailmanlaajuinen lanseeraus tapahtuu syyskuussa.