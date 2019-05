Autot

Uusi testi neuvoo, olisiko ajoneuvollesi syytä ottaa liikennevakuutus

Liikennevakuutuslain mukaan moottoriajoneuvolle, jonka pysyvä kotipaikka on Suomessa, on otettava liikennevakuutus. Pääsääntöön on kuitenkin olemassa poikkeuksia.Poikkeukset koskevat tiettyjä ajoneuvoja sekä tilanteita, joissa ajoneuvon ei katsota olevan liikennekäytössä. Pääsääntöisesti ne ovat hitaita tai kevyitä erityisajoneuvoja, jotka eivät aiheuta liikenteellistä riskiä.Liikennekäyttö ei rajoitu vain tieliikenteeseen, sillä myös maastossa, metsässä ja jäällä ajaminen ovat liikennevakuutuslain mukaan liikennekäyttöä. Liikennekäytön ulkopuoliseksi käytöksi voidaan katsoa esimerkiksi ajaminen suljetulla teollisuusalueella sellaisella trukilla, jota ei tarvitse rekisteröidä, ja jonka nopeus on alhainen."Täytyykö ajoneuvolleni ottaa liikennevakuutus" -verkkotesti löytyy lvk:n verkkosivuilta.