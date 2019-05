Autot

Kahden autojätin yhteenliittymän taustalla vallitseva trendi – nyt on pakko kasvattaa muskeleita

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lonkeroita laajalti autoteollisuudessa

Maanantaina italialais-yhdysvaltalainen Fiat Chrysler kertoi tehneensä ranskalaiselle Renault’lle ehdotuksen yhtiöiden yhdistymisestä. Edellinen suurjärjestely nähtiin kaksi vuotta sitten, kun Citroënia ja Peugeot’ta valmistava ranskalainen PSA osti General Motorsilta Opelin ja sen sisarmerkin Vauxhallin.Renault’n ja samaan konserniin kuuluvan Nissanin sähköauto-osaaminen olisi elintärkeää Fiat Chryslerille, joka on jäänyt jälkeen sähköautojen kehittämisessä. Renault’n ja Nissanin pienet sähköautot ovat myydyimpiä täyssähköautoja Euroopassa.Pitemmän päälle Renault eikä Nissankaan ole vahvoissa asemissa, sillä maailman suurimmat autovalmistajat ja vahvasti voitolliset Volkswagen sekä Toyota pystyvät panemaan paukkuja sähköautoihin huomattavasti enemmän kuin pienemmät ja taloudellisesti heikommat yhtiöt.Fiat Chrysler ja Renault olisivat yhdessä maailman kolmanneksi suurin autovalmistaja 8,7 miljoonan ajoneuvon vuotuisella myynnillä. Fiat Chrysler kertoo tiedotteessaan, ettei yhtään tehdasta aiota sulkea.Fiat Chryslerin ehdotus sai erittäin suopean vastaanoton markkinoilla. Yhtiön osake ampaisi 18 prosentin nousuun Milanon pörssissä. Renault’n osake kipusi 9 prosenttia Pariisin pörssin auettua.Myös Ranskan valtio kertoi suhtautuvansa myönteisesti kauppaan, jos Renault’n työntekijöiden eduista huolehditaan. Ranskan valtio omistaa Renault’sta 15 prosenttia.Jos Fiat Chryslerin ehdotus toteutuu, kumpikin autovalmistaja omistaisi puolet fuusioyhtiöstä. Kaupan arvo olisi 33 miljardia euroa. Fuusioyhtiön liikevaihto olisi 170 miljardia euroa ja liikevoitto yli 10 miljardia euroa.Fiat Chrysler on pitäytynyt yhtiöiden perinteisissä merkeissä, mutta Renault on ulottanut lonkeronsa laajalti autoteollisuuteen.Renault omistaa Nissanista 43 prosenttia ja Nissan Renault’sta 15 prosenttia. Samaan kokonaisuuteen liittyy toinen japanilainen autovalmistaja Mitsubishi.Renault ja Nissan vääntävät parhaillaan kättä yhdistymisestä. Talouslehti Financial Timesin lähteiden mukaan fuusioon Fiat Chryslerin kanssa kuitenkin kuuluisi, että Renault luopuu aikeistaan yhdistyä lähiaikoina Nissanin kanssa.Ranskalaisyhtiö on tunkeutunut myös halpamarkkinoille. Se on elvyttänyt romanialaisen Dacian ja omistaa enemmistön venäläisestä Ladasta.Markkinoiden yläpään laatu- ja loistoautomerkit Renault’lta kuitenkin puuttuvat. Niitä toisivat Fiatin Alfa Romeot, Ferrarit ja Maseratit. Chryslerin henkilöautomalliston mukana tulisivat Jeep-maastoautot ja Ram-avolava-autot.Uutisen lähteinä myös AFP, Financial Times ja BBC.