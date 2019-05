Autot

Tutkimuskeskuksen johtaja: Ylinopeuksia valvotaan liikaa kuljettajien ajokyvyn valvonnan kustannuksella

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Poliisi ei voi ryhtyä toimenpiteisiin, jos se ei saa sitä tietoa.

Lääkäreiden rooli korostuu

Poliisi ei voi puuttua ilman tietoja