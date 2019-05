Autot

Tältä näyttää uusi Opel Corsa – nyt täyssähköisenä

Täyssähköisen Opel Corsa-e:n toimintamatka yhdellä latauksella on alustavien mittausten mukaan 330 kilometriä (WLTP).Teholukemaksi valmistaja ilmoittaa 136 hevosvoimaa (100 kW). Akulla (50 kW) on kahdeksan vuoden takuu. Akun voi ladata pikalatauspisteessä 80 prosenttiin 30 minuutissa. Varaustilan voi tarkistaa MyOpel-sovelluksen avulla puhelimesta.Ajotiloja e-Corsassa on kolme: normaali, eco ja sport. Corsa-e kiihtyy nollasta 50km/h nopeuteen 2,8 sekunnissa ja nollasta 100 km/h nopeuteen 8,1 sekunnissa.Corsa-e on 4,06 m pitkä. Auton painopiste on varsin alhaalla. Coupémainen katto on 48 millimetriä edeltävää mallia matalammalla. Kuljettaja istuu 28 millimetriä aiempaa matalammalla.Corsa-e:ssä on myös IntelliLux Led Matrix -valot – Opelin mukaan ensimmäistä kertaa pienten autojen segmentissä.Corsassa on 7-tuumainen värikosketusnäyttö Multimedia Navi -järjestelmällä tai 10-tuumainen näyttö Multimedia Navi Pro -järjestelmällä sekä Opel Connect -telematiikkapalvelu. Live Navigation -toiminto kertoo reaaliaikaista tietoa liikenteestä. Lisäksi autolla on suora yhteys tiepalveluun ja hätäpuhelumahdollisuus. Mittaristot ovat täysin digitaaliset.Opel on pidentänyt henkilöautomalliston takuun kahdesta vuodesta kolmeen. Kilometrirajoituksena uudessa kolmen vuoden takuussa on 90 000.Vuonna 1982 markkinoille tullutta Corsaa on myyty maailmanlaajuisesti jo yli 13,6 miljoonaa kappaletta.