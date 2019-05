IS pääsi jo testaamaan autoa, joka ensiesitellään vasta syksyllä – ”aika urheilullinen tuote”

Autot

Ensitesti autotehtaan aidoilla, salaisilla esisarjan kehitysyksilöillä on jopa työkseen uusia autoja koeajavalle autotoimittajalle harvinaista herkkua. Siis sen verran harvinaista, että omalla kohdallani kyseinen mahdollisuus on realisoitunut vuosien mittaan keskimäärin noin kerran kymmentä työvuotta kohti.Pari viikkoa sitten moinen mahdollisuus kuitenkin toteutui. Yhteensä 31 eri Euroopan maata edustaville Autobest-tuomareille tarjoutui nimittäin tilaisuus kokeilla loppuvuodesta myyntiin tulevaa uutta Opel Corsaa – reilusti ennen mallin syksyllä tapahtuvaa virallista ensiesittelyä. Esivalmistuserän autot olivat toki visusti teipattuja ja peitettyjä, mutta ajamaan niillä kuitenkin pääsi.Uudesta Corsasta on ensinnäkin todettava, että teknisesti uusi malli on erittäin läheistä sukua PSA-yhtymän muille saman kokoluokan uusille automalleille – etunenässä jo julkistetuille Peugeot 208:lle ja DS 3 Crossbackille. Mikä tarkoittaa muun muassa sitä, että Corsastakin tulee aikanaan saataville myös täyssähköinen malliversio.Mittojen osalta muutosta edellispolveen on tapahtunut eniten akselivälissä ja korin pituudessa, jotka kummatkin ovat kasvaneet useammalla sentillä. Samalla auton korkeutta on nykymuodin mukaisesti nipistetty, kaikkiaan lähes viisi senttimetriä. Mittamuutokset tuntuvat aiempaa selvästi sporttisempana ja matalampana ajoasentona sekä muun muassa mukavasti 24 litralla kasvaneena tavaratilana.Takaistuimen arvioiminen olikin jo sitten tällä kertaa astetta vaikeampaa, sillä testimallin umpeen teipattujen takaovien vuoksi jouduin ryömimään esisarja-auton takapenkille sisäkautta, keskitunnelin yli. Takatunnelman saattoi kuitenkin perille päästyä todeta luokassaan ihan asialliseksi, joskin istuma-asennoltaan vähän pystyhköksi.Muuttuneen ajoasennon ja sutjakoituneen korin ohella uusi Opel Corsa on aiempaa malliversiota kevyempi ja jäykempi, minkä ohella painopistekin on matalalla; ajossa tuoreimman polven Corsan voikin sanoa olevan aika urheilullinen tuote.Tunnelmaa vahvistavat myös pirteät moottorit ja napakka jousitus joka pitää Corsan hyvin tiessä. Pikkuautomaisuutta ei opelmaisen vakaasta ajotuntumasta juuri löydy, ja silmät kiinni voisi uskoa istuvansa kliseisesti melkeinpä luokkaa suuremmassa autotuotteessa.Ketteryyttäkin on Corsaan tullut lisää, sillä akselistogeometrian muuttaminen on pienentänyt Corsan kääntösädettä mukavasti puolellatoista metrillä – akselivälin pidentämisestä huolimatta.Ainoaksi häiritseväksi seikaksi voi tässä kohtaa nostaa testiyksilön ohjaustehostuksen, jota oli esisarjan malleissa tarjolla matalissa nopeuksissa turhankin reippaasti. Toisaalta tuotekehittäjät myönsivät avoimesti, että hienosäätöjä on vielä luvassa runsain mitoin ennen kuin uusi Corsa päätyy lopullisesti tuotantoon.Uutuuden sisustaa ei koeajolla päässyt juuri enempää arvioimaan, sillä visusti peitetyn kojelaudan naamiokankaiden alle ei ollut lupa kurkistaa. Sisustan osin vielä keskeneräisistä muodoista pystyi kuitenkin päättelemään, että kojelaudan osalta tarjolla lienee pitkälti samaa tyyliä kuin nykyisessä Insigniassa ja Grandland X:ssä. Uusia ranskalaisautoja tunteva ei myöskään voinut olla huomaamatta automaattimallin vaihteenvalitsinta, joka on nyt tasan samaa tavaraa kuin esimerkiksi Peugeotin 3008:ssa.Voimalinjoista koeajon yhteydessä paljastettiin sen verran, että moottoripuolella valikoimaan tulevat aiemmin mainitun täyssähkömallin ohella PSA:n 1,2-litraiset kolmisylinteriset bensakoneet kahtena eri tehoversiona sekä 1,5-litrainen dieselmalli. Lisävarustepuolella erikoisuutena ovat isommista Opel-malleista tutut ja hieman yksinkertaistetut matriisi-led-ajovalot.Opel Corsan uutta tulemista sopii odottaa aidolla mielenkiinnoilla. Erityisen miellyttävää on, että Opelin uusi omistaja PSA on selvästikin antanut saksalaismerkilleen runsaasti vapauksia kehittää omanlaisia tuotteitaan, jotka paitsi näyttävät myös tuntuvat aidolta Opelilta.Parin tunnin ajolenkin perusteella uuden Corsan voi hyvillä mielin sanoa olevan aidosti Corsa, eikä todellakaan mikään uudelleen maskitettu Peugeot. Teknisestä lähisukulaisuudestaan huolimatta.