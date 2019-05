Autot

Renault tuo Suomeen katukäyttöön kaksi tehopakkausta – ahtimen rakennekin napattu Formula 1:stä

Kiihkeämpi Mégane R.S. Trophy

Valmistajan mukaan kolmannen sukupolven Renault Mégane R.S. on edeltäjiensä tapaan suunniteltu ajajan ehdoilla. Ensimmäinen Renault Mégane R.S. esiteltiin vuonna 2003, mistä lähtien mallin suorituskykyä ja tekniikkaa on koko ajan kehitetty eteenpäin.Uuden Mégane R.S:n alusta on suunniteltu sopimaan nopeaan ajoon ja nelipyöräohjauksen lisäksi Renault Sport on asentanut iskunvaimentimiin hydrauliset pohjaanlyöntivaimentimet. Myös etuakseliston geometria on suunniteltu kokonaan uudelleen. Olka-akselirakenteensa ansiosta pidon määrä on tehostettu myös kaarreajossa.Renault Sport Carsin, Renault Sport Racingin ja Renault’n teknisen kehityksen keskuksen Technocentren erikoisasiantuntijat ovat kehittäneet Mégane R.S:n uuden 1,8-litraisen, polttoaineen suorasuihkutuksella varustetun turbomoottorin. Uusi moottori kehittää 205 kW (280 hv) käyntinopeudella 6 000 r/min. Suurin vääntömomentti, 390 newtonmetriä laajalla käyntinopeusalueella.Maahantuoja kertoo Renault Mégane R.S:n hinnaksi Suomessa 39 990 euroa. Ensimmäiset autot saapunevat jo kesän jälkeen Suomeen.Mallisarjan huipulle asettuvassa Mégane R.S. Trophyssa on keskitytty täysin suorituskykyyn ja urheilullisuuteen. Filosofia on edelleen samanlainen kuin ensimmäisessä Mégane R.S. Trophy -versiossa, joka esiteltiin vuonna 2005. Alustan muutoksilla päästään aiempaa parempaan ajettavuuteen, valmistaja lupailee.Mégane R.S:ssä esitelty uusi 1,8-litrainen ahdettu suorasuihkutusmoottori kehittää Trophyssa 220 kilowattia (300 hv). Suurin vääntömomentti on käsivalintaisella vaihteistolla varustetuissa autoissa 400 Nm ja EDC-kaksoiskytkinvaihteistolla varustetuissa versioissa 420 Nm. Tehoa on kasvatettu 15 kilowatilla muun muassa ottamalla ahtimen rakenne suoraan Formula 1 -autoista.Takavaimentimessa on nyt ensimmäisen kerran Mégane R.S. -mallien historiassa mekaaninen läppä, jolla äänimaailmaa voidaan säätää.Renault Mégane R.S. Trophy hinnaksi on määritelty Suomessa 42 990 euroa.