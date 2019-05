Koeajossa uudistunut Mitsubishi Outlander PHEV: Järkihintainen matka-auto aikuiseen makuun

Autot

Mitsubishi Outlander PHEV on suunnannäyttäjä, joka tuli markkinoille jo 2013. Sen jälkeen auto on pitkään ollut on SUV-automalleista maailman myydyin plug-in-hybrid.Nyt tehdyssä uudistuksessa sisätilojen materiaaleja on uusittu ja muotoilua on viilattu virtaviivaisempaan suuntaan. Tärkeimmät muutokset ovat kuitenkin tekniikkaan liittyviä. Neljällä desillä kasvanut, 2,4 litran Atkinson-kierrolla varustettu bensiinimoottori korvaa aiemman bensamoottorin.Uusi moottori tarjoaa paremman väännön, pehmeän ajotuntuman ja paremman kokonaistehokkuuden ja taloudellisuuden alhaisimmilla käyntinopeuksilla. Lisäksi taka-akselin sähkömoottorin teho on kasvanut 10 kilowattia.Kahdella sähkömoottorilla varustettu auto ja japanilaismerkin oma S-AWC-nelivetojärjestelmä tuottavat vääntöä ja pitoa joka pyörälle, eli kyseessä on aito neliveto. Autolla voi myös vetää maksimissaan 1 500 kilon jarrullista kuormaa. Auton virallinen kulutuslukema on häkellyttävästi ainoastaan 2,0 litraa sadalla, mutta siihen päästään tietenkin vain ensimmäisen 100 kilometrin osalta ja silloin, kun kapasiteetiltaan 15 prosenttia kasvaneen 13,8 kWh:n ajoakku on täyteen ladattu.Toisin kuin usein erheellisesti luullaan, ei uusien pistokehybridien kulutus nouse erityisen korkeaksi silloinkaan, kun akku on jo ehtinyt tyhjentyä. Outlander PHEV mahdollistaa myös akun latauksen bensiinillä ajon aikana, eli niin sanotun sarjahybriditoiminnon.Sähköajoa järjestyy parhaimmillaan 45 kilometrin verran, mutta loppukevään liukkailla ja kylmillä keleillä lukema hiipui reilun 30 kilometrin tuntumaan. Hienoa sen sijaan oli se, että koeajon aikana auton keskikulutus asettui kuuden bensiinilitran maastoon.Ajo-ominaisuuksiltaan Outlander PHEV on leppoisa, aikuiseen makuun suunnattu pitkän matkan taittaja, joka toimii kaupunkipyörittelyssä sähköautona. Auton jousituksessa on perustaltaan jäntevää pintakovuutta, mutta sen alta löytyy myös mukavuuspainotteista pehmeyttä, joka tulee esiin varsinkin suuremmalla kuormalla.Auto etenee suorilla miellyttävän vakaasti, ja ohjaustuntuma on leppoisan rauhallinen. Kiihtyvyydellä ei pääse elvistelemään, mutta se ei liene tämän kulkineen tarkoituskaan. Matkanteko on lyhyesti ilmaisten mukavaa.Outlander PHEV:ssä on omanlaisensa integroitu ohjausjärjestelmä, joka mahdollistaa hyvän ohjattavuuden. Järjestelmä ohjaa aktiivista kallistuksenhallintaa, ABS-järjestelmää, aktiivista ajovakaudenhallintaa sekä luistonestojärjestelmää.Näin kahden moottorin nelivedosta saadaan kaikki irti. Käytännössä auto tuntuu kääntyvän mutkiin miellyttävän notkeasti liukkaallakin ajopinnalla, kunhan kuljettaja ottaa ronskisti auton hallintaansa ja käyttää kaasua reilusti. Muutoin aliohjautuvuus saa etenemisestä tyypillisen otteen.Tarjolla on useita ajotiloja: normal-tila tavallisia ajo-olosuhteita varten, snow-tila helpompaa talvikäyttöä ajatellen tai lock-tila, joka simuloi tasauspyörästön lukitusta jakaen väännön kaikille neljälle pyörälle. Erillisen sport-tilan avulla voi ottaa missä tahansa ajotilassa käyttöön; sen idea on taata nopeampi voimalinjan vaste mutka-ajossa. Kovin urheilullista se ei autosta kuitenkaan tee.Perusajaminen ja arkikäyttö ovat sujuvia, takapenkit kaatuvat tarvittaessa helposti, ja istuinosan nostamalla tavaratilan lattiasta täysin tasaisen.Pistokehybridit ovat tällä hetkellä Suomessakin myynnillisesti melkoisella kasvu-uralla. Pienten WLTP-kulutuslukemien myötä autoveromme pysyvät kohtuullisempina. Uuden Mitsubishi Outlanderin hinnat alkavat noin 43 500 eurosta, mitä voi pitää varsin järkevänä tämän koko- ja ominaisuusluokan uudesta autosta.Kokonaisuutena Outlander PHEV on onnistunut yhdistelmä tilaa, taloudellisuutta ja arjen puurtajaa. Eipä siis ihme, että uutuus on panemassa myyntilukemansa aivan uusiksi edeltäjäänsä verrattuna.