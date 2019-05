Autot

Bussilinja 26R kulkee Helsingissä puoli vuotta ilman kuljettajaa

24.5. 15:04

Itseohjautuva Helsingissä bussireitillä 26R pääsee kokemaan, millaista on meno ilman kuljettajaa.

Itseohjautuva robottibussi 26R ajaa Kalasatamassa kauppakeskus Redin tuntumasta Isoisänsillalle Korkeasaaren suuntaan.



Reitillä ajetaan muun liikenteen seassa. Kokeilun aikana kyyti on matkustajille maksutonta. Robottibussikokeilut ovat osaltaan tukemassa Helsingin tavoitetta kohti vuoden 2035 hiilineutraalia kaupunkia, tarjoamalla päästöttömiä liikkumisvaihtoehtoja.



Robottibusseja on ajateltu käytettävän ratkaisuna niin sanotun ”viimeisen kilometrin” matkoille, syöttöliikenteenä runkolinjojen varsilta asuinalueille päin. Kalasataman linjalla tämä toteutuu ensimmäistä kertaa näin urbaanissa testiympäristössä. Kokeilun aikana tutkitaan myös matkustajien mielipiteitä robottibussin käytön mielekkyydestä.



Helsinki RobobusLine -hankkeen kokeilujakso on noin puolen vuoden mittainen.