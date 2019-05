Autot

Ranskalainen automerkki lupasi tänään malleilleen seitsemän vuoden takuun ilman km-rajaa

TAKUUAIKA DS-malleille annetaan tästä päivästä alkaen seitsemän vuoden takuu ilman kilometrirajoitusta.

Seitsemän vuoden takuu koskee kaikkia uusia, Suomessa ensirekisteröitäväksi tulevia DS-autoja.



Takuu on voimassa niin perinteisille polttomoottorimalleille kuin tulevia sähköisiä voimalinjoja käyttäville malleille. Seitsemän vuoden takuu astuu voimaan myös takautuvasti kaikille Suomessa 1.1.2019 jälkeen ensirekisteröidyille DS 7 Crossback -autoille, DS:n maahantuoja Auto-Bon Oy tiedotti.



DS-takuu oli tähän päivään asti DS 3 -, DS 4 -, DS 4 Crossback - ja DS 5 -malleille 3 vuotta tai 100 000 km. DS-takuu DS 7 Crossback-malliin oli 5 vuotta ilman kilometrirajaa.



Takuu koetaan automarkkinoilla kilpailuvaltiksi, sillä Kian ja Hyundain seitsemän vuoden takuulupauksen jälkeen myös muutamat automerkit ovat pidentäneet takuuaikojaan. Viimeksi viime viikolla Opel kertoi pidentävänsä koko henkilöautomallistonsa takuun kahdesta vuodesta kolmeen. Kilometrirajoituksena Opelin uudessa kolmen vuoden takuussa on 90 000 kilometriä. Paljon ajaville tarjolla on yhä myös mahdollisuus valita kahden vuoden takuu ilman kilometrirajoitusta.