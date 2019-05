IS Slovakiassa: Škodan ensimmäinen pistokehybridi esiteltiin – voimalinja Passat GTE:stä

Autot

Škodan ensimmäinen pistokehybridi esiteltiin – voimalinja Passat GTE:stä

Bratislavassa tänään esitellyn Superbin täysin uutena mallina tulee Superb iV. Se on merkin iV-perheen ensimmäinen jäsen ja tekniikaltaan se on pistokehybridi.Škoda on käyttänyt oikotietä ja lainannut voimalinjan historiansa ensimmäiseen lataushybridiin Volkswagen Passat GTE:stä.Se tarkoittaa, että autossa on 1,4-litrainen, 115 kilowattia kehittävä bensiiniturbo ja 85 kilowatin tehoinen sähkömoottori. Yhteensä niiden teho on enimmillään 160 kilowattia eli 218 hevosvoimaa. Ajoakun energiasisältö on 13 kWh, mikä riittää vähän yli 50 kilometrin ajoon. Huonona puolena lataushybridissä on, että tavaratila pienenee niin viistoperässä kuin farmarissa alun toistasataa litraa.Ensimmäiset uudistuneet Škoda Superbit tulevat Suomeen kesän lopulla, mutta pistokehybrideitä pitää odottaa vuodenvaihteeseen saakka.Yhtä aikaa Superb iV:n kanssa tulee uusi Citigo iV, joka on puolestaan Škodan ensimmäinen sähköauto. Tämänkin mallin lähtökohta löytyy Volkswagenilta, sillä se on myynyt jo pitkään e-Upia. Škoda on pistänyt kuitenkin sikäli paremmaksi, että Citigo iV:ssä on järkevän kokoinen ajoakku, jolla auton toimintamatka on saatu venytettyä WLTP-normin mukaan 265 kilometriin.Nämä kaksi tänä vuonna esiteltävää Škodan sähköistetyn aikakauden käynnistävää mallia saavat jatkoa vuonna 2020. Silloin on vuorossa kaksi Volkswagen Groupin MEB-perusrakenteelle tehtyä Škoda-sähköautoa.