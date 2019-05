Autot

Valtteri Bottaksen nimeä kantava tapahtuma toi rahat nuorisotyön autoon

Valtteri Bottas Duathlon järjestetään sunnuntaina 18. elokuuta. Tapahtuman taustalla on vahvasti hyväntekeväisyys, ja tänä vuonna hyväntekeväisyyskohde on valittu yhdessä formulakuski Bottaksen kanssa Nastolan alueelta.Hyväntekeväisyyssumma on 15 000 euroa. Sen saa Lahden kaupungin nuorisopalvelut ja nuorisotyö Nastolan alueella. Summalla hankitaan liikkuvat nuorisotilat tarjoava auto.Valtteri Bottas oli mukana päättämässä lahjoituskohdetta ja hän on tyytyväinen, että se kohdistuu nimenomaan nuoriin.– Tärkeä osa tapahtumaamme on hyväntekeväisyys ja tänä vuonna halusimme kohdistaa sen lähelle, tänne Nastolaan. Tuemme Wespro4U:n kanssa Nastolan nuoria ja haluamme myös tällä kannustaa heitä liikkeelle. Yksin ei tarvitse olla. Jo viime kesänä täällä kiersi nuorisotyön auto, joka on kuin liikkuva nuorisotila. Nyt me haluamme olla mahdollistamassa Nastolalle omaa autoa, joka jää pysyvästi tänne nuorten käyttöön,sanoo tiedotteessa.Liikkuvasta nuorisoautosta on jo hyviä kokemuksia edelliseltä kesältä. Viime kesänä Nastolan alueella vieraillut Aseman Lapset ry:n Walkers On Wheels -hankkeen Wauto-auto tavoitti yli tuhat nuorta.