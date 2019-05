Autot

Kolme asiaa riittää kertomaan, että auton ilmastointi pitäisi huoltaa

Mistä huomaa, että auton ilmastointijärjestelmä ei ole kunnossa?Kolme havaintoa riittää kertomaan ilmastoinnin epävireydestä: ilmastointi ei jäähdytä yhtä tehokkaasti kuin aikaisemmin, ikkunat huurtuvat herkästi ja puhaltimista syöksee tunkkaista ilmaa.Selkein merkki huoltotarpeesta on etenkin heikentynyt viilennysteho, johon syynä on yleensä kylmäainevaje järjestelmässä.Jatkuvasti huurtuvat ikkunat ja ummehtunut haju puolestaan viestivät likaantuneesta raitisilmasuodattimesta.Vuosittain auton ilmastointijärjestelmän kylmäaineesta haihtuu jopa kymmenen prosenttia luonnollisesti letkujen ja liittimien kautta. Näin jäähdytysteho laskee huomattavasti jo kolmen vuoden aikana, autoalan maahantuonti- ja tukkuliike Kaha Oy mainitsee tiedotteessaan.Järjestelmässä kiertävä kylmäaine kuljettaa myös öljyä kompressorin voiteluun, joten jos ainetta on liian vähän, kompressori ei saa öljyä ja lakkaa toimimasta. Kompressorin rikkoutuminen voi aiheuttaa jopa tuhannen euron korjauskulut, joten ilmastoinnin kunnosta kannattaa huolehtia mieluummin ajoissa kuin myöhään.