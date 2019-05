Tässä on esimakua uudistuvasta Škoda Superbista – ylihuomenna tiedämme lisää

Autot

Vuosituhannen alussa esitelty Škoda Superb on ottanut vankan aseman suurten perheautojen luokassa. Etenkin kun se on sisätiloiltaan aivan edustusautoluokkaa.Nykyinen kolmannen sukupolven Superb on ehtinyt jo neljän vuoden ikään, joten nyt on korkea aika muodistaa sen ulkonäköä, varusteita ja tekniikkaa.Ohessa on vähän näkymiä mallisarjaan palaavasta korotetusta farmarista eli Scout-versiosta. Uuden vaihtoehdon ohella kaikkien mallien etu- ja takapään muotoilua kohennetaan ja autoon asennetaan tehokkaat matriisiledivalot.Ehkä tärkein uutuus ainakin näin suomalaisittain on lataushybridin lisääminen Superb-mallisarjaan. Tämä on ensimmäinen kerta, kun Škoda esittelee sähköistetyn mallin.Mitä kaikkea uudistunut Superb pitää sisällään selviää torstaina, kun auto esitellään Bratislavassa.Joku voi ihmetellä, miksi tšekkiläinen auto esitellään Slovakiassa. Syynä on jääkiekko. Škodalla on maailmanennätys, sillä sen hallussa on pisin yhtäjaksoinen MM-kisojen sponsorointisopimus. Yhteistyö MM-jääkiekon kanssa on jatkunut jo 27 vuoden ajan, eikä kumppanuutta ole tarkoitus lopettaa.