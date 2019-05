Autot

Autoilija vetosi omistamaansa parkkikiekkoon – valvontamaksu rapsahti, perintäkulut päälle

Ratkaisu

Henkilö, jota kuluttajariitalautakunta kutsuu nimikirjaimilla EH, sai yksityisoikeudellisen valvontamaksun pysäköityään autonsa apteekin pihalle, jonka pysäköintialuetta pysäköinninvalvontayritys valvoo. Valvontamaksun perusteena oli pysäköintikiekon käyttämättä jättäminen.EH kertoi, ettei hän omista 15 minuutin tarkkuudella säädettävää parkkikiekkoa vaan ainoastaan tuntikiekon. EH kertoi noudattaneensa pysäköinnissä 15 minuutin aikarajaa.EH totesi myös, ettei pysäköintifirman kylttejä voinut havaita kylttien hämäävän asettelun vuoksi. Kyltit olivat hänen mukaansa liian ylhäällä seinässä.Kiinteistön parkkipaikka on keskellä kaupunkia ja julkishallinnollisen parkkivalvonta-alueen sisällä. Käytössä ovat samat kyltit kuin muuallakin julkishallinnollisella alueella, jolloin kiinteistön pihalle parkkeeraaja ei voi selvästi erottaa saapuvansa yksityiselle alueelle ja kiinteistön pihalle, EH esitti vaatimuksessaan.Havaitseminen onnistuisi, jos pysäköintifirma asettelisi tiedot yksityisyydestä niin, että ne voisi havaita autolla parkkipaikalle saavuttaessa tai poistuttaessa parkkipaikalta asioimaan liikekiinteistöön, EH täydensiEH vaati, että pysäköinninvalvoja luopuu vaatimastaan valvontamaksusta ja sen perintäkuluistaPysäköinninvalvontayritys kiisti valituksen esittäjän vaatimukset. Sen mukaan valvontamaksun syynä on ollut pysäköintikiekon käyttämättä jättäminen alueella, jolla edellytetään pysäköintikiekon käyttämistä. Alueella on firman mukaan helposti havaittavat opasteet, joista käy ilmi alueella vallitsevat pysäköintiehdot.Kuluttajariitalautakunnan mukaan asiassa on riidatonta se, ettei kuluttaja käyttänyt pysäköintikiekkoa. Lautakunnalle toimitettujen valokuvien perusteella pysäköinnin keskeiset ehdot (pysäköintikiekko ja 15 minuuttia) oli alueella esitetty asianmukaisesti.Vaikka yleisesti käytettävänä olevasta pysäköintikiekosta puuttui mahdollisuus 15 minuutin tarkkuuteen, on tähän mahdollisesti liittyvä epäselvyys tarkasta pysäköintiajasta elinkeinonharjoittajan näyttövelvollisuuden piiriin kuuluva seikka, eikä se vapauta pysäköintikiekon käyttövelvollisuudesta.Näin ollen lautakunta piti valvontamaksua sopimusehtojen mukaisena, eikä kuluttajariitalautakunta suosittanut hyvitystä.Lautakunnan ratkaisu kirjattiin 15. toukokuuta 2019. Kiistaan johtanut pysäköinti tapahtui maaliskuussa 2017.