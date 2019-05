Autot

Luksusmerkin nautiskeluun kiihottavan lisävarusteen hinnalla saisi pätevän perheauton









Rolls-Royce Motor Cars on nyt kehittänyt lisävarusteen, josta ainakin samppanjasta pitävät saattavat ilahtua.Samppanja-arkku ilmentää osaltaan autonvalmistajan tinkimättömyyttä yksityiskohtien suhteen. Arkun runko on valmistettu alumiinista ja hiilestä. Täydentävinä materiaaleina ovat musta nahka ja tammi. Valmistaja toteuttaa toki myös yksilöllisiä toiveita.Arkku avautuu yhdellä napin painalluksella ja paljastaa neljä kristallista samppanjalasia ja puuvillaista liinaa, joissa näkyy brodeerattu RR-monogrammi.Vaihtoehtoisesti on saatavilla kahdella jäähdyttimellä varustettu "kaviaarikonfiguraatio".Ai niin, hinta? Samppanja-arkku on saatavilla valtuutetuilta Rolls-Royce-jälleenmyyjiltä 37 000 punnan ( noin 42 000 euron) hintaan. Lisäksi päälle tulevat paikalliset verot.Valmistajan tiedote ei kerro, sisältääkö samppanja-arkku pullon kuplivaa.