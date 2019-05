Audin syömähammas päivittyy: Muotoja uusiksi ja nyt myös kevythybridinä

Autot

Audi A4 muotoiltiin uusiksi – nyt myös kevythybridinä

Auton ulkonäköön on ympätty merkin tuoreimman muotoilukielen piirteitä. Etusäleikkö on entistä leveämpi ja matalampi. Auton vaakakasuorat linjat korostavat auton leveyttä niin takana kuin etuosassakin. Kylkilinjaa korostavat lokasuojan kaaret ja aiempaa alemmas laskettu hartialinja.Jos A4 muodistus on velkaa uudelle A6:lle, niin samaa henkeä löytyy myös ohjaamosta: iso MMI-kosketusnäyttö tarjoaa toimintoja, jotka ovat tuttuja arkisista älypuhelimista.Useat malliston moottorivaihtoehdoista on varustettu MHEV-kevythybridijärjestelmällä, joka parantaa hieman polttoainetaloudellisuutta. Muutos koskee myös Audi S4 TDI:tä, jonka konepellin alla on ensimmäisen kerran V6 TDI-dieselmoottori, 48-voltin pääsähköjärjestelmä ja sähköinen turboahdin.Suomessa ennakkomyynnin alkaessa Audi A4 tulee saataville kuudella eri turboahdetulla moottorilla, teholuokissa 110 kW (150 hv) – 255 kW (347 hv).Lanseerauksen yhteydessä kolme moottorivaihtoehtoa on varustettu 12-voltin MHEV-kevythybridijärjestelmällä. Valmistajan mukaan jokapäiväisessä käytössä kevythybridijärjestelmä vähentää polttoaineen kulutusta enimmillään 0,3 litraa 100 kilometrillä.Audi A4 -malleissa on vakiovarusteena automaattivaihteisto, paitsi 35 TFSI -moottorivaihtoehdossa, jonka saa myös manuaalivaihteistolla.Audi A4:n varustetasot uusiutuvat saman tien. Suomessa valittavaksi tulee Business-, Business Advanced- ja Business S line -varustelutaso.Samalla myös S4 - ja S4 Avant -mallit päivittyvät. Uudistuneiden Audi A4 ja S4 -mallien lanseeraus tapahtuu Suomessa ensi syksynä. Hintoja ei ole vielä vahvistettu.