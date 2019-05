Autot

Hampurilaisfirman keksintö: Liikenneruuhkaan jumittuneet voivat tilata ruokaa autoihinsa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainoksessa todetaan ihan osuvasti, että hyvä ruoka, parempi mieli.No, mikä kiristää hermoja enemmän kuin liikenneruuhka. Entä jos sinne saisi vaikka maittavan hampurilaisen, olisiko olo parempi?Jotenkin tuohon malliin toimii Burger Kingin (BK) ajatus, jonka uusi keksintö on Hungry People in Traffic (HPT) eli nälkäiset liikenteessä. Yhtiö kokeili hampurilaisten toimittamista liikenneruuhkaan juuttuneille autoilijoille maan Méxicossa.Tulokset olivat niin hyviä, että palvelu on tarkoitus ottaa käyttöön myös muissa ruuhkistaan tunnetuissa kaupungeissa, kuten Yhdyvaltain Los Angelesissa, Kiinan Shanghaissa ja Brasilian Sao Paulossa.México on yksi maailman ruuhkaisimmista kaupungeista, joten kokeilu oli hyvä aloittaa sieltä. Burger Kingillä oli suunnittelussa mukana kumppaneita, ja kokonaisuuteen tarvittiin useampia sovelluksia. Homma saatiin pelaamaan Burger Kingin sovelluksella, reaaliaikaisilla liikennetiedoilla, Wazella ja digitaalisilla mainostauluilla.Reaaliaikaisen liikennetiedon avulla BK sai tiedon siitä, missä liikenne oli pahimmin jumissa. Mikäli ruuhka oli kolmen kilometrin säteellä Burger Kingin ravintolasta, mainostauluihin ilmestyivät hampurilaismainokset. Niissä kehotettiin lataamaan BK:n sovellus ja tilaamaan hampurilainen suoraan ruuhkaan. Tilaukset pystyi antamaan äänikomennolla – eli näin ei kuskin tarvinnut vaarantaa liikennettä tekstailemalla kesken ajon.Kun ruoka oli matkalla, mainostaulujen viesti muuttui ja se kertoi asiakkaille herkkuhetken lähestyvän. Lähetit liikkuivat moottoripyörillä, joten he pystyivät toimittamaan Whopperit ruuhkissa seisoville autoilijoille.Kokeilussa BK:n sovellusta ladattiin hurjan paljon normaalia enemmän, ja mukana olleiden ravintoloiden tilaukset kasvoivat kahdella kolmanneksella.Suomalaisille tiedoksi, että maailman mittakaavassa meidän ruuhkamme ovat niin vaatimattomia, että tällaisesta palvelusta on turha haaveilla.