Parkkipaikan vuokrannut pysäköi väärään ruutuun – sai 184 sakkoa, oikeusriidan jälkeen laskuksi tuli 46 000 euroa!

Parkkipaikan vuokrannut pysäköi väärään ruutuun – sai 184 sakkoa, oikeusriidan jälkeen laskuksi 46 000 euroa!

Kiistan taustalla oli parkkipaikka numero 6, jonka 35-vuotias nainen uskoi vuokranneensa helsinkiläisen kiinteistöyhtiön pihasta.Yksityinen pysäköintivalvontayritys ParkkiPate Oy oli tehnyt Helsingin kaupungin tilakeskuksen kanssa sopimuksen entisen Marian sairaalan alueen pysäköinnin valvonnasta.Sopimus ei kuitenkaan koskenut asuinrakennuksen käytössä olleita ja asukkaille varattuja pysäköintiruutuja, joista yhden oli vuokrannut 35-vuotias nainen, ja tuon ruudun numero oli myös 6.Nainen pysäköi väärään ruutuun kahta hallitsemaansa autoa noin yhdeksän kuukauden ajan. Väärästä pysäköinnistä häntä sakotettiin 184 kertaa. Parkkisakon kertasumma oli aina 60 euroa.Alueelle ParkkiPate oli asentanut kyltit, joissa kerrottiin, että autonsa pysäköivät hyväksyvät sopimusmääräykset ja niiden rikkomisesta tulee lasku.ParkkiPate vaati naiselta runsaan 11 000 euron verran parkkisakkoja, koska hän oli rekisteritietojen perusteella Volvo S80:n, vuosimallia 2008, ja BMW 320i:n, vuosimallia 2013, haltija.Nainen ei maksanut parkkilaskua, vaan ilmoitti sen olevan aiheeton. Hän kiisti pysäköineensä mitään autoa alueelle ja totesi, ettei ole tehnyt mitään sopimusta parkkifirman kanssa.Nainen ilmoitti myös, ettei hänen käytössään edes ole autoa, vaan autolla on useita haltijoita. Hän oli myöhemmin myös reklamoinut ParkkiPatea kirjallisesti ja vaatinut autonsa laputtamisen lopettamista. Hän piti parkkifirman toimia härskinä ja moraalittomana.Nainen oli tehnyt sopimuksen autopaikasta 6 pysäköintipaikan omistajan kanssa ja maksanut siitä kuukausittain sovitun vuokran. Nainen totesi, että Kiinteistö Oy Auroranlinnan pihassa ei ole kuin yksi pysäköintipaikka numero 6.ParkkiPaten näkemys oli, että nainen oli pysäköinyt autot ja parkkifirma hoiti vain sopimaansa tehtävää.Parkkimaksukiista ratkaistiin Helsingin käräjäoikeudessa. Oikeus totesi, että kuljettajan ja parkkifirman välillä oli sopimus, jonka rikkomisesta seurasi parkkisakko. Riitaa oli kuitenkin auton kuljettajasta.Oikeus totesi naisen yhdeksi autojen haltijoista, ja että hän asui talossa, jonka edustalle hän pysäköi autonsa. Oikeus piti uskottavana ParkkiPaten näyttöä.Kirjallisten todisteiden ja henkilötodistajien kertomusten perustella Auroranlinnan parkkiruudut ovat sairaala-alueen eteläpäässä eivätkä asukkaiden käytössä olevan kerrostalon edessä.Käräjäoikeus piti kuitenkin mahdollisena, että vuokralainen oli erehtynyt sopimuspysäköintipaikkojen sijainnista, mutta erehdyksellä ei ollut juridista merkitystä naisen ja parkkifirman välisessä riidassa.Oikean parkkipaikan selvittäminen ei oikeuden ratkaisun mukaan kuulu parkkifirmalle, vaan se on parkkiruudun vuokraajan asia. Näytön perusteella nainen olisi vuokrannut tosiasiassa toisen parkkiruutu numero kuuden, eikä sitä, johon hän autonsa oli pysäköinyt.Nainen ei tyytynyt viime vuoden tammikuussa Helsingin käräjäoikeuden tekemään ratkaisuun. Hän vei riidan edelleen Helsingin hovioikeuden ratkaistavaksi.Nainen totesi erehtyneensä parkkiruutu 6:n oikeasta sijainnista ja vaati käräjäoikeuden ratkaisun kumoamista. ParkkiPate piti vaatimusta perusteettomana. Se totesi naisen käyttäneen pysäköintiruutua maksamatta siitä mitään.Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomiota. Se antoi yksimielisen ratkaisunsa viime tiistaina. Päätöksestä on mahdollista valittaa korkeimpaan oikeuteen, jos se myöntää valitusluvan.Koska nainen hävisi riidan, hän joutuu maksamaan kaikki selvittely- ja oikeudenkäyntikulut, joiden kokonaissumma on Ilta-Sanomien hankkiman oikeudenkäyntiasiakirjan mukaan noin 32 000 euroa. Parkkisakkojen ja perimiskulujen osuus on noin 14 000 euroa.Parkkiruutukiistasta kirjoitti aiemmin Helsingin Uutiset.