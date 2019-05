Autot

Opel tuo Suomeen kaksi eri takuuvaihtoehtoa – samalla muokkaantuu Astra- ja Insignia-malliston varustelu

Käytännössä Opel Astra- ja Insignia -mallistossa perusmalli on nyt Comfort, johon kuuluu jo vakiona IntelliLink -tietoviihdejärjestelmä seitsemäntuumaisella kosketusnäytöllä ja Apple CarPlay - ja Android Auto -liitettävyydellä, pysäköintitutka edessä ja takana, automaatti-ilmastointi, nahkaverhoiltu ja lämmitettävä ohjauspyörä.Seuraava varustetaso on Innovation Plus, joka sisältää vakiona muun muassa sekä Astran että Insignian segmentissä yhä edistykselliset Led Matrix -ajovalot. Astra Innovation Plus -varustetasoon kuuluvat myös navigointijärjestelmä 8-tuumaisella kosketusnäytöllä, peruutuskamera, kaistavahti, automaattinen hätäjarrutus alhaisissa nopeuksissa, liikennemerkkien tunnistus ja urheiluistuimet edessä.Insignia Innovation Plus -varustelu sisältää näiden lisäksi vielä muun muassa tuulilasinäytön, kaistallapitoavustimen ja 8-tuumaisen digitaalisen mittaristonäytön.Sekä Astra- että Insignia -malliston lippulaivamalli on nyt Executive. Siihen kuuluu vakiona Innovation Plus –varustelun lisäksi nahkaverhoilu, sähkösäätöinen kuljettajan istuin muistilla ja hierontatoiminnolla, ilmastoidut ja lämmitettävät etuistuimet sekä lämmitettävät takaistuimet.Insignia Executiveen kuuluu lisäksi 360 asteen näkymän tarjoava peruutuskamera, kaksiväriset 18 tuuman kevytmetallivanteet ja urheilullista ilmettä korostava OPC-korisarja.Mallistomuokkauksen yhteydessä Opel pidentää samalla koko henkilöautomallistonsa takuun kahdesta vuodesta kolmeen. Kilometrirajoituksena uudessa kolmen vuoden takuussa on 90 000 kilometriä. Paljon ajaville tarjolla on yhä myös mahdollisuus valita kahden vuoden takuu ilman kilometrirajoitusta.