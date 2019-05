Saisiko uudesta nostokatto-Toyotasta tehtyä verovapaan? Katolle asennettu lasikuitutötterö täyttäisi vaatimukset

Autot

Saisiko uudesta nostokatto-Toyotasta tehtyä verovapaan? Katolle asennettu lasikuitutötterö täyttäisi vaatimuks





Keski-Euroopassa myynnissä olevat nostotelttakattoiset retkeilyautot kuten IS:n ensitestissä ollut Toyota Crosscamp eivät sellaisenaan täytä meikäläisiä autoverovapaan matkailuauton kriteereitä.Ensimmäisenä pullonkaulana on vaadittava 185 senttimetrin minimisisäkorkeus, jonka telttakattoautot kyllä ylittävät katto ylhäällä mennen tullen, mutta jonka pitää säädösten mukaan olla käytettävissä myös auton liikkuessa (voisi toki kysyä, että miksi ihmeessä?) ja joka mitataan vähintään 1,3 metrin matkalta auton pituussuunnassa.Käytännössä tehdasnostokaton tilalle olisi siis vaihdettava ilmanvastusta lisäävä korotustötterö. Joten hieman nieleskellen lasikuituhommiin ja verovapaata Crosscampia rekisteröimään? No valitettavasti ei.Jos tämän kokoluokan autosta haluaa muokata autoverottoman, muodostuu ongelman ytimeksi autoverovapaan matkailuauton omapainovaatimus, jota on hiljattain nostettu aiemmasta 1875 kg:sta nykyiseen 2500 kilogrammaan.Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos Toyotaan saisi katonvaihdon ohella lisättyä vielä varttitonnin verran tehdasmääriteltyjä lyijypainoja, voisi suomalaisen autoverovapauden rajaa alkaa jo kolkutella.Kuulostaa täysin järjettömältä, mutta suomalaisen verohistorian valossa on käytännössä täysin selvää, että joku tulee vielä tätäkin yksityiskohtaa selvittämään ja kenties yrittämäänkin.Vaa’an toisella puolella painaa nimittäin tämän jutun kuvien autoyksilössä reilusti yli kymppitonnin edestä sataprosenttisen suoraa autoverohyötyä.