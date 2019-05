Autot

Huikea uusi näkymä – tällainen on lokakuussa esiteltävän uuden VW Golfin kojelauta

Seuraava Golf on monelta osin hyvinkin raju parannus nykyiseen. Autoon tulee hurjasti uutta tekniikkaa aina täysin digitaalisesta mittaristosta alkaen. Katkaisimien määrää vähennetään radikaalisti nykymalliin verrattuna.Keskikonsoliin tulee älypuhelimen langaton lataus ja vaihteenvalitsimessa siirrytään sähköiseen ohjaukseen. Myös käsijarrua käytetään jatkossa sähköllä. Ohjaamo viimeistellään nykyistä korkeatasoisemmilla materiaaleilla – eli Golf ottaa askeleen kohti premium-tasoa.Kahdeksannen sukupolven Golfin tekniikasta tiedetään sen verran, että moottoriksi on valittavissa kaasulla, bensiinillä ja dieselillä toimivia. Lisäksi valikoimasta löytyvät kevyt- ja lataushybridit. Sen sijaan sähkömoottorista Golfia ei tule, sillä ID.3 ottaa mallistossa sen paikan.Alun perin uuden Golfin paljastuksen piti olla syyskuussa Frankfurtin autonäyttelyssä, mutta Volkswagen päätti pyhittää tapahtuman sähköiselle tulevaisuudelleen. Toisin sanoen siellä näytetään ID.3, ja Golfin esittely on siirretty vähän myöhäisempään syksyyn.Golf on Volkswagenin historian tärkein malli ainakin tuotantomäärällä mitattuna. Sen takia Volkswagen suitsutti tulevaa sukupolvea osakkeenomistajille pidetyssä kokouksessa. Rahahanojen asennosta päättävillä paljastettiin jotain, mitä ei ole tähän mennessä näytetty kenellekään.