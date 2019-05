Koeajossa BMW:n uusi kolmossarjalainen: Kahdella osa-alueella selvää parannusta

Autot

BMW 3 on yksi automaailman merkittävistä malleista. Siksi seitsemännenkin mallisukupolven syntyminen oli ja on jonkinmoinen tapaus.Mallin historia ulottuu 43 vuoden taakse. Kolmossarja loi osaltaan käsitteen ”sporttinen sedan”, ja siitä tuli nopea kestomenestyjä. Noin 15 miljoonan kappaleen myyntiä ei kai voi muulla tavoin luonnehtia.Menestystuotetta olisi hullua muokata liikaa yhdellä kertaa, mutta paljon on kolmossarjalainenkin muuttunut matkan varrella, ja ihan tuntuvia ovat muutokset nyt tuoreen mallisukupolven vaihdoksessakin.Kun on ajanut kolme vuotta mallikoodi F30:n mukaisella kolmossarjalaisella, aivan uudesta BMW 3:sta (koodi G20) nousee yhden koeajoviikon aikana esille kaksi seikkaa: ohjaus ja digitaalisuus.Uutuuden tunnistaa edelleen BMW 3:ksi, vaikka muotoja on hiottu keulasta perään asti aiempaa aggressiivisimmiksi. Sedanin pituus on kasvanut 8,5 senttimetriä ja raideleveys 4,3 senttiä.Kasvaneiden bemarimunuaisten lisäksi keulan maskia on kallistettu hieman joko tyylin tai aerodynaamisuuden nimissä. Sekä edestä että takaa löytyvät uudet valot.Ohjaamossa muutos näkyy selvästi. Käynnistyspainike löytyy nyt keskikonsolista. Vaihteenvalitsin on muotoiltu uudelleen. Kuljettajan eteen on asetettu suurikokoinen digimittaristo ja sen viereen aiempaan fiksummin asemoitu näyttö.Jos väistyvän mallisukupolven analoginen mittaristo oli helppolukuinen, on nyt digitaalisuuden nimissä alettu kikkailla – osin kikkailun vuoksi. Luettavuus on samalla heikentynyt. Yllättäen myös muokkausmahdollisuudet ovat hyvin rajalliset.Drive-säätimellä komennettava näyttö sen sijaan pitää sisällään useita digitaalisuuden nimiin verhottuja oivalluksia. Englantia ymmärtävä BMW Intelligent Personal Assistant -avustin oppii äänikomentojen myötä ymmärtämään myös käyttäjää. Radion äänenvoimakkuutta voi säätää eleohjauksella näytön edessä sormea pyörittämällä. Uutta on myös oven avaaminen puhelimen avulla.Takapenkillä on tilaa hyvin kahdelle kardaanitunnelin viedessä kolmannelta matkustusmukavuudesta palasen pois. Lisämukavuutta tuovat ilmastoinnin säätömahdollisuus ja kaksi usb-c-latausaukkoa keskikonsolin perässä.Kuljettajan elämää helpottaviin, lisärahalla saataviin järjestelmiin kuuluu uudesta X5-mallistakin tuttu peruutusavustin. Pussinperältä pääsee kätevästi pois, sillä avustin tallentaa muistiin 50 metrin matkan ja peruuttaa komennettaessa samoja renkaanjälkiä pitkin.Takavetoisuudesta edelleen kiinni pitävä valmistaja on selvästi paneutunut maanteiltä kuuluneeseen kritiikkiin. Ohjauspyörän ja tienpinnan välinen tunto on nyt selvästi täsmällisempi kuin väistyvässä mallipolven autossa. Näin etenkin ohjauksen keskialueella. Myös alustaa iskunvaimennusta myöten on uusittu.Kahdeksanportainen Steptronic-automaatti vaihtaa jouhevasti, ja ajaminen on kaikin puolin vaivatonta muttei lainkaan tylsää. Matkustamoon kantautuvat äänetkin on onnistuttu eristämään hyvin.Koeajoautoksi valikoitui kaksilitrainen diesel nelivedolla ja M Sport -paketilla. Madallettu ja tiukka alusta huutaa pääsyä moottoritielle, sillä enimmäkseen taajamassa ajettujen koeajolenkkien perusteella alusta oli comfort-ajomoodissakin melko täräyttävä.Ensivaiheeessa moottorivalikoima koostuu kaksilitraisesta bensiinipadasta ja yhtä suuresta dieselistä. Ladattava hybridimalli on tulossa myöhemmin syksyllä, eikä Touring-malliakaan kauan joudu odottamaan.Malliversiosta riippumatta kyseessä on laadukas ja tyylikäs paketti. Leppoisaa ajomukavuutta ja parasta hintalaatusuhdetta tavoittelevat valinnevat 320i:n tai 318d:n.