Sähköauton kotilatauksessa on riskinsä – ”pahimmassa tapauksessa pistorasia syttyy tuleen”

Muista tämä!

Sähköautojen mukana tulee myös tilapäisen lataamisen tavallisesta sukopistorasiasta mahdollistava matkalatauskaapeli. Tällaista kaapelia käytettäessä on varmistettava, että käytettävä pistorasia on hyvässä kunnossa. Matkalatauskaapelia ei ole tarkoitettu jatkuvaan käyttöön.



Sukopistorasian kautta tapahtuvassa latauksessa suositellaan käytettäväksi enintään 8 A -virtaa, joka on monissa matkalatureissa oletusarvona. Joissakin latureissa virta voi myös olla käyttäjän säädettävissä. Laturiosa kannattaa tukea hyvin, ettei se aiheuta pistorasiaan vääntöä.



Jatkojohtojen tai pistorasiaan liitettävän kellokytkimen käyttö ei ole suositeltavaa, sillä se lisää liitoksia, jotka myös voivat ylikuumentua. Useimmat auton valmistajat kieltävätkin omissa ohjeissaan erilaisten adapterien käytön matkalaturien kanssa.



Lähde: Tukes.