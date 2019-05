Autot

Taksikuski pörhelsi keskellä kaupunkia toistasataa – saa ajokiellosta huolimatta harjoittaa ammattiaan

Ajokiellon pituus on neljä kuukautta. Koska tuomio on ehdollinen, taksinkuljettaja voi hoitaa ammattiaan.Päijät-Hämeen käräjäoikeuden ratkaisun mukaan tuomion koeaika päättyy kesäkuun lopussa ensi vuonna.Mikäli taksikuski syyllistyy koeaikana vastaavanlaisiin rikokseen astuu ajokielto voimaan.Taksikuski, 60, syyllistyi tekoon viime helmikuussa. Hän ajoi Lahden Mannerheiminkadulla keskellä kaupunkia nopeutta 105 km/h. Kadulla on nopeusrajoitus 50 km/h.Tapahtumahetkellä klo 23.25 valaistulla tieosuudella oli myös muuta liikennettä ja lisäksi tien pinta oli märkä.Syyttäjän mukaan kuljettaja tahallaan ylitti sallitun enimmäisnopeuden ja aiheutti rikoksellaan vakavaa vaaraa.Taksikuski myönsi syyllisyytensä ja suostui kirjalliseen menettelyyn. Oikeus toteutti hänen toiveensa ja määräsi tuomion ehdollisena, koska työ edellyttää ajokorttia.Syytetty tuomittiin syyttäjän vaatimusten mukaisesti. Syyttäjän näkemys oli, ettei ollut estettä ehdolliselle ajokiellolle eikä yleinen etu vaatinut kiellon määräämistä ehdottomana.Käräjäoikeus toteaa ratkaisussaan, ettei teosta ajotavan vaarallisuudesta huolimatta aiheutunut välitöntä vaaraa kenenkään hengelle tai terveydelle, eikä yleinen etukaan vaatinut ehdotonta ajokieltoa.Taksikuski sai myös sakot. Päiväsakkojen määräksi tuli 70 kappaletta ja hinnaksi 21 euroa päivää kohti. Sakkolapun summa on 1 470 euroa. Tuomitun on maksettava myös 80 euron rikosuhrimaksu.Päijät-Hämeen käräjäoikeus antoi tuomion kirjallisessa menettelyssä tiistaina. Tuomio ei ole vielä lainvoimainen.