Tarvitsetko perään kärryn tai vaunun? Tällä Mercedes-Benz -sähköuutuudella vetäminenkin onnistuu

Autot

Mercedes-Benz -sähköuutuudella onnistuu myös peräkärryn vetäminen





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mercedes-Benz EQC on saatu valmiiksi. Uutuusauto saapuu Suomeen kesän jälkeen. Vahva sähköautouutuus tarjoaa 408 hevosvoimaa ja peräti 760 newtonmetriä vääntöä, joiden turvin myös vetotyöt onnistuvat: auton perävaunupaino on maksimissaan 1 800 kiloa.EQC:n sähköisen eATS-voimansiirtojärjestelmän mukaisesti kaksi sähkömoottoria on sijoitettu etu- ja taka-akseleille, joten auto toimii nelivetomallin tapaan. Matalalla ja keskisuurella kuormituksella auto toimii etuakselin moottorin varassa, ja kun kuormitus kasvaa, taka-akselin sähkömoottori tarjoaa lisää̈ tehoa ja voimaa. Mallimerkintä onkin tarkasti ilmaistuna EQC 400 4Matic.Kahden sähkömoottorin ja kolmivaiheisen ESP-järjestelmän ansiosta EQC on merkittävästi vakaampi ja ketterämpi ajettava talviolosuhteissa kuin perinteiset automallit. Sähköinen ajonvakautusjärjestelmä toimii sekunnin murto-osissa ja pidon loppuessa ohjaa voimaa ko. pyörälle ja akselille perinteisten, tasauspyörästön lukkoon perustuvien nelivetojärjestelmien tapaan.EQC ei ole erityisen suuri auto, mihin myös C-kirjain osaltaan viittaa, mutta raskas se on. Auton omapaino on 2,5 tonnia, josta akuston osuus on täsmälleen 652 kiloa. Akustossa on kaikkiaan 384 erillistä solua, joista jokainen on yksinään tarvittaessa huollettavissa – huoltotarpeen mahdollisesti ilmaantuessa koko akustoa ei tarvitse luonnollisestikaan uusia. Joka tapauksessa Mercedes-Benz myöntää akulle kahdeksan vuoden tai 160 000 kilometrin takuun.Kapasiteetiltaan kaikkiaan 80 kWh:n akusto on suojattu vahvoin koteloinnein, jonka ympärillä on vielä muodonmuutoselementtejä. Koko akusto on sähkösuojattu törmäysvahinkojen varalta, joten onnettomuusturvallisuus on otettu huomioon myös tässä Mercedes-Benzissä.