Uudet ajokiellot läpi Hollannissa: Ensin lähtevät yli 15-vuotiaat dieselit kehätieltä, sitten ennusteissa kukoistaa käytettyjen täyssähköjen kauppa

Autot

Uudet ajokiellot läpi Hollannissa: Ensin lähtevät yli 15-vuotiaat dieselit kehätieltä, sitten ennusteissa kuko

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mutta tuleeko Amsterdamista entistä enemmän vain varakkaiden kaupunki?