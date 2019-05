Tällainen on Toyotan paluu kahinakärkeen – IS:n koeajossa uusi farmari-Corolla, tietenkin säästeliäänä hybridinä

Autot

Tällainen on Toyotan paluu kahinakärkeen – IS:n koeajossa uusi farmari-Corolla, tietenkin säästeliäänä hybridi









Suomen ja koko maailman kautta aikojen myydyin automalli on uudistunut. Tai ei pelkästään uudistunut, vaan kasvanut ihan uuteen sukupolveensa, aina uusvanhaa mallinimeään myöten.Kyseessä on tietysti Toyota Aurisista takaisin Corollaksi vaihtanut ikisuosikki, jonka meikäläisittäin ehdottomasti kiinnostavin korimalli on perijärkevä farmari.Mitoiltaan Toyotan farkkumalli eli Touring Sports on suurentunut lähestulkoon mallistosta poistuneen vanhan Avensiksen kokoiseksi.Se onkin enemmän kuin tarpeen, sillä toinen vastikään Suomeen rantautunut Avensiksen korvaaja eli uusi Camry on tarjolla vain porrasperäisenä sedanmallina.Siksi ilahduttavaa on, että farmari-Corollaa voi luonnehtia varsin tilavaksi, mistä pitää huolen ennen muuta vastaavaa viisiovista luukkuperämallia suurempi akseliväli. Joka siis mahdollistaa paitsi suurikokoisen tavaratilan, myös ihan asialliset takapenkkitilat.Mieleenpainuvinta farmariantia Corollassa edustaa tavaratilan välipohjan alta löytyvä ylimääräinen alaruuma, joka vetää helposti vaikkapa normaalikokoisen lentolaukun ja vielä useamman ostoskassin päälle.Varsin kelvolla takaistuimella tilaa riittää niin lapsille kuin aikuisillekin, vaikka mitään ylimääräisiä luksussenttejä ei olekaan tarjolla.Mutta millainen uusi Corolla on sitten ajaa? No ennen kaikkea helppo. Itsestään lataavaa töpselitöntä hybriditekniikkaa eli sähkö- ja bensiinimoottorin yhdistelmää ei ajossa huomaa kuin lähinnä mittaristosta ja varsinkin kaupunkiajossa silloin tällöin myös itsekseen poiskytkeytyvästä bensakoneesta.Ja tietenkin ”tankilla”, jossa kukkaro kevenee suhteessa vain pienesti – varsinkin, jos ajo on enemmän taajama- kuin maantiepainotteista. Ja liekö sitten uuden ajoakun ansiota vai ei, mutta käytännössä uuden Corollan keskikulutuksen saa painumaan helposti viiden litran tuntumaan ja allekin – mikä on auton koko- ja teholuokka huomioiden mainio tulos.Niin, teho. Koeajoautoon oli mallistosta valikoitunut kahdesta hybridiversiosta se isompi, eli kaksilitrainen 180-heppainen vaihtoehto. Ajolenkin perusteella kyseisen ”isolohkon” tarjoamat suuremmat voimavarat antavat kuitenkin vain vähän vastinetta useamman tonnin lisähinnalleen, sillä tietuntumaltaan hiukan ohut Corolla ei edelleenkään ole mikään urheiluauto.Mitään varsinaista vikaa ennemmin mukavaksi ja asialliseksi kuin tiukaksi viritetyn Toyotan ajettavuudessa ei siis tätä nykyä ole, mutta hiukan hukkaan lisähepat kuitenkin perhe-Corollassa menevät.Ja kun kaksilitraisen tavaratilakin on autoteknisistä syistä 15 litraa 1.8 Hybridiä pienempi, painuu vaaka pienemmän, halvemman ja kaikin puolin järkevämmän ykskasin suuntaan. Ainoaksi poikkeukseksi kyseiseen pääsääntöön voi keksiä ehkä vain sen tilanteen, jossa Corollallaan joutuu kuljettamaan jatkuvasti täyttä matkustaja- ja tavaralastia.Sorateitä lukuun ottamatta kohtuullisen hiljainen Corolla on myös sisäilmeeltään ja laatuvaikutelmaltaan hyvä kokonaisuus.Ja samaa voi sanoa varustelusta, joka tarjoaa vakiona kaikissa tasoissaan muun muassa liikennemerkkien tunnistuksen, automaattiset kaukovalot sekä aktiivisen kaistavahdin – joista viimeksi mainitun saa onneksi pois päältä. Sen verran seilaavasta ykköspolven järjestelmästä on nimittäin yhä kyse.Kaikkiaan uuden Corollan hinta-laatusuhde on silti hyvin asemissaan.Corolla on koko kansan auto, joka tarjoaa ainakin farkkuna rahalle hyvin vastinetta ja samalla paljon uutta ja nykyaikaista. Varmaa on, että myyntikärkeä kohti mennään Toyotalla nyt nimenomaan Corollan kanssa ja kovaa mennäänkin.