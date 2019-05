Edullinen täyssähköauto osoittautui kalliiksi paukuksi – puuttunut pistoke tuotti turkulaismiehelle yli 12 000 euron laskun

Autot

Edullinen täyssähköauto osoittautui kalliiksi paukuksi – puuttunut pistoke tuotti turkulaismiehelle yli 12 000

Kaikki alkoi, kun nuori mies osti pirkanmaalaisesta autoliikkeestä Yhdysvalloissa pari vuotta liikenteessä olleen Nissan Leafin.Ostaja oli vuosikaudet selvitellyt sähköautojen ominaisuuksia ja omasta mielestään tiesi mitä oli hankkimassa.Hän uskoi saavansa auton, jossa vakiovarusteena on niin sanotun japanilaisstandardin mukainen Chademo-pikalatausmahdollisuus, kuten vastaavissa suoraan Japanista Suomeen tuoduissakin autoissa. Näin ei kuitenkaan ollut ja lopulta 20 000 euron ostos maksoi käräjöinnin jälkeen miehelle yli 32 000 euroa.Varsinais-Suomen käräjäoikeuden ratkaisusta voi päätellä, että opittavaa sähköautojen kaupassa on niin ostajalla kuin myyjälläkin.Yhdysvalloista tuotiin Suomeen muutama vuosi sitten käytettyjä Nissan Leaf -sähköautoja 27 kappaletta. Autoja myytiin mm. pirkanmaalaisessa autoliikkeessä. Seitsemässä autossa ei ollut Chademo-porttia, mutta muissa oli.Innokas turkulainen autontavoittelija teki kesällä 2017 sähköautokaupat nopeasti.Hän aloitti soittamalla liikkeeseen. Puhelusta on tallenne, jolla myyjä huomauttaa, että yhdellä latauksella voi ajaa 140 kilometriä.Ostaja oli vuosikaudet selvitellyt sähköautojen ominaisuuksia, mutta ei ollut koskaan ajanut sellaisella. Miehelle ei kuitenkaan tullut mieleen, ettei USA:sta tuoduissa Nissan Leafeissa välttämättä ollut samanlaista pikalatausmahdollisuutta kuin niin sanotuissa Suomi-autoissa.Puhelutallenteessa ostaja toteaa myyjälle, että Chademoja on sadan kilometrin välein. Siihen myyjä vielä toteaa, että autossa ei ole pikalatauslaitetta ja jatkaa, että sellainen maksaa 1 500 euroa ja se on 6,6 kW ”chargeri”.Tämän jälkeen ostaja jatkaa edelleen keskustelua ja toteaa, että se on eri, Chademo on 50-kilowattinen, ja se on kaikissa Leafeissa.Laitteen puuttuminen mainittiin myös myyntiesitteessä. Ostaja sai tiedon, että sellainen voidaan asentaa jälkeenpäin.Kaupan ollut Leaf oli latauksessa, kun ostaja haki sen liikkeestä.Turkulaismies ei kuitenkaan katsonut latausluukkuun, koska oletti, että siellä on pikalatausportti.Koeajon jälkeen autokaupat tehtiin 20 000 euron hintaan.Ostajan ja myyjän välisestä puhelutallenteesta selviää, että myyjä ei tiennyt ennen kauppaa, mitä pikalatauslaitteella tarkoitetaan.Ostaja ei oikeuden papereiden mukaan väittänytkään, että myyjä olisi salannut laitteen puuttumisen, mutta hänelle jäi käsitys, että myyjä ei tuntenut sen teknologiaa.Käräjäoikeudessa ostaja vaati ensisijaisesti kaupan purkamista ja toissijaisesti 3 000 euron hinnanalennusta ja 650 euron oikeuskuluja. Hän perusti vaatimuksensa väitteelle, jonka mukaan myyjä oli jättänyt kertomatta, että autossa ei ole pikalatausmahdollisuutta.Ostaja piti auton jälleenmyyntimahdollisuutta huonona, sillä laitteen puuttuminen rajoittaa auton käyttöä pitkien etäisyyksien ja Chademo-latausverkon Suomessa. Hänen mielestään vaikenemalla myyjä osoitti, ettei hänellä ollut riittävää tietotaitoa.Oikeus piti uskottavana, että ostaja erehtyi. Se ei kuitenkaan johtunut myyjäliikkeestä.Myyjä ei ollut missään vaiheessa korjannut ostajan virheellistä käsitystä, jonka mukaan pikalataus olisi jokaisessa Leafissa. Kauppaa tehtäessä myyjä oli nimenomaan ottanut esille auton lyhyen toimintasäteen pikalatauksen puuttumisen vuoksi ja siksi ostajan olisi oikeuden mielestä pitänyt varmistaa asia.Ostajan erehtyminen lataustekniikasta ei johtunut myyjän vastuulle kuuluvasta syystä, ja siksi oikeus hylkäsi kanteen kuluttajansuojalainsäädäntöön perustuen.Sähköauton ostaja ei tyytynyt ratkaisuun, vaan hän haki siihen muutosta Turun hovioikeudesta. Hovioikeus ei myöntänyt jatkokäsittelylupaa. Yksimielinen hovioikeus antoi päätöksensä viime maanantaina.Koska ostaja hävisi riidan, hänen on maksettava kummankin osapuolen oikeuskulut, jotka ovat yli 11 000 euroa.Muutosta päätökseen voi hakea valittamalla korkeimpaan oikeuteen, jos se antaa valitusluvan.