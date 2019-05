Autot

Aasia jyllää sähköautojen akkumarkkinoilla – Saksa ja Ranska lähtivät vastaiskuun





Kiinalaisilla puolet Kongon koboltista

Ruotsalainen Northvolt suunnittelee suurta akkutehdasta

Kiinalaiset, japanilaiset ja eteläkorealaiset yritykset hallitsevat sähköautojen akkumarkkinoita. Kaikki alan kymmenen suurinta yritystä on aasialaisia. Lisäksi kiinalaisyritykset kontrolloivat leijonan osaa akkumetallien tuotannosta.Aasialaisyritykset rakentavat akkutehtaita myös Eurooppaan sementoidakseen valta-asemansa. Eurooppa on kuitenkin aloittanut vastaiskun. Saksa ja Ranska ilmoittivat torstaina muodostavansa liiton seuraavan sukupolven akkujen kehittämiseksi.Tällä hetkellä eurooppalaisten yritysten osuus sähköautojen akkujen tuotannosta on vain yksi prosentti. Euroopan lisäksi myös Yhdysvallat on sivuosassa sähköautojen akkujen tuotannossa Teslan "gigatehtaasta" huolimatta.Puolet maailman sähköautoista myydään tällä hetkellä Kiinassa, jossa akkujen pitää olla kotimaisia. Maailman suurin sähköautojen akkujen valmistaja on kiinalainen CATL 23 prosentin markkinaosuudella, seuraavina ovat japanilainen Panasonic, kiinalainen BYD sekä eteläkorealaiset LG Chem ja Samsung SDI.Maailmanlaajuisten sähköautojen akkumarkkinoiden arvioidaan kasvavan 45 miljardiin euroon vuonna 2027. Euroopan osuus on 20–30 prosenttia.CATL on investoimassa 240 miljoonaa euroa akkutehtaan rakentamiseksi Erfurtiin Saksaan. Tehtaan on määrä toimittaa akut BMW:lle.LG Chem on valmistanut akkuja jo vuoden verran Puolassa. Asiakkaina ovat Daimler, Volvo, Audi ja Renault.Kiinalaiset yritykset ovat satsanneet vahvasti sähköautojen litiumioniakuissa tarvittavan litiumin ja koboltin tuotantoon. Uutistoimisto Bloombergin mukaan kiinalaiset yritykset hallitsevat vähintään puolta koboltin tuotannosta Kongon demokraattisessa tasavallassa.Koboltti on harvinainen metalli. Kongon demokraattinen tasavalta tuottaa 70 prosenttia maailman koboltista.Neljä viidennestä koboltin jalostuskapasiteetista sijaitsee Kiinassa.Kiinalaiset Ganfeng ja Tianqi ovat puolestaan johtavat litiumin tuottajat 17 ja 12 prosentin osuuksilla. Kaivokset ovat Australiassa ja Etelä-Amerikassa.Yksi harvoista eurooppalaisista sähköautojen akkumarkkinoille tähtäävistä yrityksistä on ruotsalainen Northvolt, joka suunnittelee avaavansa tehtaan Ruotsissa vuonna 2020. Kun tehdas saavuttaa täyden kapasiteetin vuonna 2023, sen tuotanto olisi kaksinkertainen verrattuna CATL:n Erfurtin tehtaaseen.Kahden entisen Teslan työntekijän perustama Northvolt toimii saksalaisen Siemensin kanssa. Northvolt on yhdistänyt voimansa myös Volkswagenin kanssa, jonka on määrä tuoda mallistoonsa runsaasti uusia sähköautomalleja.Suomessa Terrafame on rakentamassa akkumetallitehdasta Sotkamoon ja Valmet Automotive suunnittelee akkutehdasta Saloon.