Mercedes-Benzin uudistuneen V-sarjan ulkokuoren arkisuus pettää: Sisältä löytyy VIP-fiilistä!

Autot

Mercedes-Benzin uudistuneen V-sarjan ulkokuoren arkisuus pettää: Valmis VIP-kuljetuksiin!









Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaikka V-sarjan voisi nopeasti arvioida jopa erikoisuudeksi, sille on tarkemmin ajatellen helppo löytää monta käyttötarkoitusta.













Uudet moottorit saanut Mercedes-Benzin V-sarja on hyvä tapa elää yhtä aikaa loisteliaasti ja vaatimattomasti.Uudistuksista huolimatta auton ulkonäkö ei paljasta, millaisen ylellisyyden se voi pitää sisällään.Edessä puskuri on muotoiltu uudelleen, ja tähtimerkki paistaa etusäleikön keskellä entistä kirkkaammin. Takana on uusi valojen grafiikka, joten auton harmoniset linjat ovat pääpiirteissään ennallaan.Tähän kiteytyy V-sarjan salaisuus. Sitä voi luulla vaatimattomammaksi Vito-pakettiautoksi, eikä auto kerro ulospäin todellista arvoaan. Sehän sopii vaatimattomuutta arvostavalle suomalaiselle.Siinä missä S-sarjan Mercedes-Benz luo oitis kuvan rikkaasta omistajasta, V-sarja ei erotu samalla tavalla joukosta. Siitä huolimatta tehokkaimmalla moottorilla ja runsailla lisävarusteilla auton hinta nousee herkästi yli sadantuhannen euron.Suurin parannus on se, että muiden Mercedes-Benzin henkilöautojen tapaan nyt myös V-sarjassa siirrytään uuteen turbodieselien sukupolveen.Moottorin iskutilavuus on pienentynyt 2,14 litrasta vähän vajaaseen kahteen litraan. Miedoin V 200 d jää pois mallistosta. V 220 d - ja V 250 d -mallien tehot sekä vääntömomentit säilyvät ennallaan, mutta kulutus ja sen myötä hiilidioksidipäästöt putoavat parhaimmillaan yli kymmenen prosenttia.Aivan uutena vaihtoehtona on koeajamamme V 300 d, jonka saa muiden mallien tapaan taka- tai nelivetoisena. Moottori kehittää muhkeat 176 kilowattia ja 500 newtonmetrin vääntömomentin. Tarpeen vaatiessa kaasupolkimen pohjaan painaminen tuottaa vähäksi aikaa vielä 30 newtonmetrin lisäpotkun.Liikkuminen onkin todella vaivatonta, sillä kaasupolkimen kevyt painallus muuttaa oitis nopeuden toivotuksi. Moottorin ja uuden 9-vaihteisen automaatin yhteistyö on moitteetonta. Välityksiä riittää jokaiseen tilanteeseen, eikä vaihteelta toiselle siirtymistä huomaa muualta kuin käyntinopeusmittarista. Uuden vaihteiston runsaalla välitysten määrällä on oma positiivinen vaikutuksensa myös polttoaineen kulutukseen.Ajoasento ja auton mitat ovat oikeastaan ainoat asiat, joista V-sarjan pakettiautomaisen syntyperän huomaa. Istumiseen korkealla tottuu. Lisäksi auton kokokin tulee pian tutuksi. Hyvä näkyvyys ja suuret peilit auttavat suuresti ajamista. Kovin ahtaisiin paikkoihin tätä autoa ei kuitenkaan halua tunkea ensikilometrien aikana.Jousitus toimii pääosin mukavasti. Matkustaminen on viihtyisää hyvän tuen tarjoavien istuimien ansiosta kaikilla paikoilla. Mukavuutta syö hivenen moottorin käyntiääni sekä auton ollessa paikallaan että reippaissa kiihdytyksissä. Tasaisessa ajossa melutaso on oikeastaan jopa hämmästyttävän alhainen.Ajettavuus ja ohjaus ovat kohtuullisella tasolla. Mihinkään urheilullisiin suorituksiin auto ei innosta, mutta eipähän V-sarjaa ole sellaisiin suunniteltukaan. Tosin vauhti kasvaa herkästi, sillä suorituskyky on tehokkaimmalla moottorilla varsin pirtsakka.Vaikka V-sarjan voisi nopeasti arvioida jopa erikoisuudeksi, sille on tarkemmin ajatellen helppo löytää monta käyttötarkoitusta. V-sarja sopii mainiosti keskimääräistä suuremmalle perheelle, etenkin, jos perheenjäsenillä on paljon harrastuksia. Pienempikin perhe, jolla on vaikkapa paljon kuljetettavia urheiluvälineitä, ilahtuu V-sarjan valtavista tiloista.Yrityskäyttöön ja hotellikuljetuksiin V-sarja on monin tavoin parempi vaihtoehto kuin perinteiset edustusautot. Mikäli auton hinta ei hirvitä, on V-sarjassa ainesta hienoksi taksiksi.Valintaa vaikeuttaa vaihtoehtojen runsaus. Kolme moottoria, kaksi vetotapaa ja kolme eri korin pituutta aloittavat V-sarjan räätälöinnin. Sen jälkeen on valittava istuinratkaisu, sillä paikkoja voi valita kuudesta kahdeksaan.Viimeisenä listalla on varusteiden merkkaus pitkältä lisävarustelistalta. Sitä voi alkaa tehdä toukokuussa, kun uudistuneen V-sarjan ennakkomyynti käynnistyy. Ensimmäiset autot saapuvat Suomeen kesän alkupuolella.