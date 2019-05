Autot

Kannattaa jo unohtaa vitsi parhaista ranskalaisista – Peugeot 508 GT tarjosi koeajossa oivat eväät

















Jos pitäisi antaa palkinto yhdestä typerimmistä suomalaisista autovitseistä kautta aikain, vahvoilla olisi varmasti letkautus siitä, kuinka ”parhaat ranskalaiset saa grilliltä”. Sen lisäksi, että kyseinen puujalkavitsi on jo kuluneempi kuin lempivillasukkien läpikuultava kantapää, on siitä aikakin ajanut ohi jo vuosia sitten.Saatellaan väsynyt sutkautus nyt vaikka viimeiselle matkalleen kunnioittavasti, ja kurvataan sitten sinne grillille. Uusi Peugeot 508 GT on nimittäin kutakuinkin parasta, mitä perinteikäs ranskalaismerkki voi tällä hetkellä henkilöautomallistossaan tarjota.Grillijonossa 508 GT herättää heti ulkomuodollaan innostunutta mielenkiintoa. Kuten mallinimi antaa ymmärtää, 508:n GT-eväissä on erityistä vetovoimaa – tehoa, suorituskykyä ja näyttävyyttä. Peugeot’n design-osaston muotoilijat asettivat 508-mallia uudistaessaan tavoitteekseen siirtyä perinteisistä neliovisista konttiperäisistä sedaneista hieman menevämpään, viisioviseen coupémaiseen fastback-versioon.Uusi 508 on hyvä esimerkki muotoilullisesti tuoreesta ajattelusta, vaikka peruskonsepti onkin jo varsin tuttu. Peugeot on tehnyt asiat omalla tavallaan, ja lopputulos on eittämättä esteettisesti onnistunut, vaikka makuasioista kyse nyt onkin.Uusi Peugeot 508 on edeltäjäänsä lyhyempi, matalampi ja leveämpi, mutta myös akseliväli on lyhentynyt 1,5 senttimetriä. Auto on suunniteltu PSA:n tutulle EMP2-perusrakenteelle. Kokonaisuus on entistä kompaktimpi, eikä se voi olla tuntumatta sisätiloissa. Takatilat alkavat ahdistaa ensimmäisenä. Korirakenteessa on haettu keveyttä käyttämällä joissain paikoin muun muassa alumiinia ja komposiittia. Tämä ei ole ihan kansanautojen tapaista.508:n GT-versioon laskeutuessaan ei voi välttyä vaikutelmalta, että tällä autolla Peugeot havittelee ainakin puolitosissaan otetta myös premium-asiakkaista. Laatuvaikutelma on ns. perusautoksi kriittisenkin katseen kestävä, ja käytetyt materiaalit tuntuvat varsin laadukkailta.Kuljettajan tuhdolla tapaa tavallisuudesta poikkeavan i-Cockpit -ohjaamon. Se on toimiva, inspiroiva ja käytännöllinen, mutta ei kaikkein väljin. Tylsyydestä tämän auton ohjaamoa ei voi missään nimessä moittia, ja sisätilojen omaleimainen identiteettikin voi olla joillekin osa premium-kokemusta.Vauhtia 508 GT:lle tuo 1,6-litrainen bensiiniturbo, josta otetaan polleja tässä autossa 224 kappaletta. Niiden voimin 508 GT saavuttaa suorituskyvyn, joka kyllä täyttää niin perinteiset premium- kuin GT-autonkin kriteerit. Kiihtyvyys on huomattavan rivakkaa. Huippunopeutta auto kerää täydet 250 km/h. Aisinin valmistama kahdeksanportainen automaatti välittää voiman tiehen etuvetoisille autoille tyypillisellä tyyneydellä.508 GT:n ohjaus on tuntumaltaan hyvä, nopeahkokin. Pieneen ohjauspyörään tottuu nopeasti, minkä jälkeen sitä pyörittelee mielikseen. Ohjauksen palautus ei ole kuitenkaan aivan esimerkillinen. Perusajossa auto on silti vakaa ja täsmällinen ohjattava, eikä turhaa levottomuutta esiinny. Ajomelu pysyy sisällä miellyttävän alhaisena. 508 GT on selkeästi ajajan auto.Lukuisista ajoavustimista voi mainita kohtalaisen asiallisesti toimivan Night Vision -pimeänäkökameran, joka tosin on vielä jätetty lisävarustelistalle. Lähes kaikki muu perustarvittava GT:n varustelussa on jo mukana.Premiumia voisi ajo-ominaisuuksia ajatellen olla esimerkiksi se, että 508:n kaikissa uusissa bensiinimalleissa on mukautuva iskunvaimennus vakiovarusteena. Tämä parantaa matkustusmukavuutta. GT:n jousitus on perustömäkkä, mutta pehmeyttäkin autosta löytyy tarvittaessa ilahduttavan paljon. Ajotilojen avulla voi hakea kulloiseenkin fiilikseen sopivaa tuntumaa.Uuden 508:n moottorivaihtoehdot ovat toistaiseksi kaksi bensiiniä ja kolme dieseliä. GT on sopivan pikantti lisä auton perinteisempään tarjontaan. Nelivedon suosio kasvaa maassamme vakaasti, mutta 508:sta ei ole saatavissa nelivetoversiota – vielä.Loppuvuodesta markkinoille saadaan kuitenkin tästäkin autosta pistokehybridiversio. Siinä onkin sitten nelivedon lisäksi peräti 300 hevosvoimaa ja huomattavan pienet CO2-päästöt. Se tietää suhteessa entistä pienempää autoveroa.Harry Kuurio