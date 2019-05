Autot

Ennätys rikki reippaasti – tieliikenteestä kerättiin veroja enemmän kuin koskaan ennen

Isoin potti polttoaineveroista

Tieliikenteestä kerättiin viime vuonna verotuloja ennätysmäärä eli jo noin 8,4 miljardia euroa, kertovat verottajan tilastot. Kaikkiaan verokertymä kasvoi vuoden 2018 osalta noin 70 miljoonalla eurolla edelliseen eli vuoteen 2017 nähden.Asiaa tuoreeltaan kommentoineen Autoalan tiedotuskeskuksen mukaan tieliikenteen verotus on Suomessa kansainvälisestikin mitattuna korkeaa.Tiedotuskeskus perustelee sanavalintaansa muun muassa sillä, että henkilö- ja pakettiautoliikennettä verotetaan ilman arvonlisäveroja laskettuna tällä hetkellä noin 10 sentillä ja kuorma-autoliikennettä noin 20 sentillä ajokilometriä kohti.Tyypillisellä vaatimattoman yksityiskäyttöisen henkilöauton 14 000 kilometrin vuosittaisella ajomäärällä pelkkiin autoilun erikoisveroihin menee siis kuluttajalta ilman arvonlisäveroakin jo noin 1 400 euroa vuodessa.Noin viidennes henkilöautoliikenteen veroista kerätään auton hankinnan yhteydessä perittävänä autoverona, jota valtio keräsi viime vuonna noin 1,0 miljardia.Autoveron tuotto kasvoi selvästi, sillä ensirekisteröintien määrä oli viime vuonna suhteellisen korkea ja lisäksi maahan tuotiin ennätysmäärä käytettyjä autoja. Samalla kasvoi myös Suomen autokannan keski-ikä, joka on kasvanut yhtäjaksoisesti jo yli kymmenen vuoden ajan.Myös ajoneuvoveron kertymä on kasvanut viime vuosina.Ajoneuvoveron perusveroa kerättiin viime vuonna henkilöautoilta noin 650 miljoonaa euroa ja käyttövoimaveroa eli ns. dieselveroa noin 300 miljoonaa euroa.Suurin tieliikenteen veropotti kerätään tällä hetkellä polttoaineverolla, jonka kertymä oli viime vuonna lähes 3,0 miljardia euroa.Polttoaineverokertymä on veron korotusten takia tällä vuosikymmenellä kasvanut, vaikka polttoaineen kokonaismyynti on viime vuosina pienentynyt ajoneuvojen energiatehokkuuden parantuessa.Liikenteen verotuksessa onkin lähivuosina odotettavissa mylläystä, sillä ennustettu liikenteen voimakas sähköistyminen pistää toteutuessaan uusiksi erityisesti perinteisen polttoaineverotuksen valtavat tuotot.