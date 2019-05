Autot

Testaa taitosi 10 kuvalla – saisitko vielä ajokortin?

https://ap-cdn.sanomagames.com/app/isajokortti2019/index.html

Huomasitko liikennemerkin? Entä katveeseen jäävän ajoneuvon? Ilta-Sanomien yhdessä Autoliiton kanssa laatimassa testissä voit treenata, miten teoriakoe voisi sujua. Oikeassa teoriakokeessa on 50 kuvatehtävää, mutta tässä testissä niitä on kymmenen. Oikeassa kokeessa on rajoitettu kokeen kokonaisaikaa – tässä testissä kuvakohtaista vastausaikaa.Kuvat eivät ole aidosta teoriakokeesta, mutta ne ovat saman tyylisiä kuin aidot tehtävät.