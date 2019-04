Saako nastarenkaista jo Etelä-Suomessa sakkoa? Kesäkumit kannattaisi vaihtaa pikkuhiljaa alle ainakin kahdesta eri säästösyystä

Autot

Saako nastarenkaista jo Etelä-Suomessa sakkoa? Kesäkumit kannattaisi vaihtaa pikkuhiljaa alle ainakin kahdesta

Vastaus ingressin kysymykseen kuuluu ei, sillä esimerkiksi pääkaupunkiseudulla poliisi ei toistaiseksi valvo nastarenkailla ajoa. Jos nastat kuitenkin osuvat poliisin silmiin esimerkiksi ratsiassa, saa niistä käytännössä huomautuksen.Poliisin mukaan rikesakkolinjalle siirrytään kuitenkin varsin pian – ja aikataulullisesti sitä nopeammin, mitä keväisempänä kelit pysyvät.Järkevän autoilijan kannattaa vaihtaa (ajo-olosuhteiden niin salliessa) kesärenkaat alle sakonvälttelyn ohella muistakin säästösyistä, sillä kalliita talvirenkaita ei tyypillisesti kannata kuluttaa lumettomilla ja jäättömillä asvalteilla yhtään enempää kuin on pakko.Varsinkin kitkarenkaat kuluvat kevään karkeilla asvalteilla nopeasti ja niiden jo entuudestaan heikot kesäominaisuudet kärsivät siten vielä entisestään. Eikä kesäkeli tee kyllä varsinaisesti hyvää nastarenkaillekaan.Lisäksi nastarenkaat meluavat sekä heikentävät varsinkin kaupungeissa myös ilmanlaatua.Tutkimusten mukaan jopa puolet kevään katupölystä on nastojen tien päällysteestä irrottamaa kivipölyä. Se on myös suurin syy siihen, miksi nastoilla ajo kesällä on laissa erikseen kielletty.