Traficom varoittaa suurista hankaluuksista, jos varas vie autosta kilvet – saattaa alentaa myös jälleenmyyntiarvoa

Autot

Traficom varoittaa suurista hankaluuksista, jos varas vie autosta kilvet – saattaa alentaa myös jälleenmyyntia

Jos ajoneuvosta varastetaan rekisterikilvet, on tilanteen ratkaisu periaatteessa helppoa. Käytännössä ylimääräistä murhetta on kuitenkin luvassa jopa roppakaupalla – teki sitten niin tai näin.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaksikilpinen auto on myytäessä vaikeampi tapaus

Periaatteessa uudet rekisterikilvet varastettujen tilalle saa rikosilmoituksen jälkeen yksinkertaisesti rekisteröintejä tekevältä katsastustoimipaikalta ja muutaman kympin kustannuksilla.Käytännössä ongelmia syntyy kuitenkin aina.Ensinnäkin, jos asiakas haluaa säilyttää ajoneuvossaan vanhan rekisteritunnuksen, vaara joutua poliisin pysäyttämäksi kasvaa välittömästi sfääreihin, varoittaa Traficom.Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että kilpien anastusilmoitus säilyy viranomaisten rekisterissä ja hälyttää myös poliisiauton automaattitunnistuslaitteissa, mahdollisesti jopa vuosikausien ajan ja ajoneuvon seuraavillakin omistajalla.Tästä syystä Traficom suositteleekin varsinkin molemmat rekisterikilpensä kerralla menettäneelle ajoneuvolle kokonaan uutta rekisteritunnusta.Uudella tunnuksella ajoneuvon omistaja ja haltija voivat välttää jatkuvat hankaluudet liikenteessä esimerkiksi poliisin tai Tullin kanssa. Harmi vain, että uudessa tunnuksessa piilee reipas sudenkuoppa.Lähes jokainen käytetyn auton ostajan muistilista varoittelee nimittäin kaksikilpisyydestä eli rekisteröintitodistuksen teknisestä osasta löytyvästä maininnasta edellisestä rekisteritunnuksesta.Tämä taasen johtuu siitä, että mikäli autolla on Suomessa ollut aiempi rekisteritunnus, saattaa kyseessä olla vakuutusyhtiön lunastama kolariauto.Käytännössä epäilevää autonostajaa voi olla hankala vakuuttaa siitä, että kaksikilpisyys johtuu jostain muusta kuin kolaroinnista. Ja jo pelkästään sekin, että ajoneuvoon on joskus kohdistunut kilpivarkaus, voi olla joillekin ostovaa’an keikauttava ratkaiseva miinus.Käytännössä kilpivarkauden sivutuotteena voi siten saada ajoneuvoonsa myös ylimääräisen arvonlaskun, sillä markkinatalouden sääntöjen mukaan tavalla tai toisella asiakkaan ostohaluja karkottavan käytetyn auton myyntiä voi tyypillisesti helpottaa lähinnä vain niin sanottuja houkutustekijöitä parantamalla.Mainituista tekijöistä selkein ja helpoin on niinkin yksinkertainen kuin vastaavan ajoneuvon perushintatasoa alhaisempi myyntihinta.