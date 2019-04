Porsche 911 jälleen uudessa vireessä – mutta mitä ihmettä, uusi ja kallis lisä on tavallaan vanhentunut jo ennen ensiesittelyä?

Autot

Kaikki kunnia Porschelle siitä, että se osaa ottaa kaiken irti varsinkin 911-mallisarjastaan. Mikä muu valmistaja pystyisi tuomaan markkinoille vielä yhden variaation jo uudella korvatusta sukupolvesta.Toki vanhaa sukupolvea voidaan riiputtaa uuden rinnalla, mutta Porsche on vielä pykälän verran taitavampi.Konseptiautona vajaa vuosi sitten esitelty 911 Speedster on nyt edennyt tuotantoasteelle. Ostaja voi valita tavallisen mallin tai sitten varustaa omansa Heritage-paketilla. Siinä väritys on lainaa yhtiön historian alkuajoilta ja autossa on 48-numerointi muistuttamassa yhtiön syntymävuodesta. Se tulee esiin toisellakin tavalla, sillä Speedstereitä valmistetaan 1948 kappaletta.Perusrakenne on siis edellisestä 911-sukupolvesta, minkä myötä moottori ei suinkaan ole ahdettu vaan vapaasti hengittävä.Mistään nuhapumpusta ei missään tapauksessa ole kysymys, sillä nelilitrainen bokserimoottori kehittää 370 kilowattia ja 469 Nm vääntömomentin. Nollasta sataan Speedsterillä ehtii neljässä sekunnissa ja huippunopeus on komeasti 309 km/h.Yhtenä tekijänä upeaan suorituskykyyn on keveys. Korissa on paljon hiilikuituosia, kuten etulokasuojat ja etu- sekä takakannet. Lisäksi autossa on komposiittijarrut ja ilmastointilaite on jätetty painavana osana pois. Niinpä Speedster painaa vain 1465 kiloa.Ajo-ominaisuuksia voi vain arvailla. Jotain niistä kertoo kuitenkin se, että Speedsterissä on sama alusta kuin 911 GT3:ssa. Ja se hinta, sitä ei vielä ole julkistettu, mutta mikään halpa auto Porsche 911 Speedster ei tule olemaan, olipa papereihin merkitty mallisukupolvikoodi sitten mikä tahansa.