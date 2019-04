Autot

Näin toimivat puhelimeen yhdistetyt älyrenkaat – anturit mittaavat kahta asiaa

Michelin toi viime vuonna markkinoille ensimmäisen älypuhelinsovellukseen yhdistetyn ratarenkaan. Nyt sovellus – joka on yhteensopiva vain Michelin Pilot Sport Cup2 Connect -mallisten renkaiden kanssa – on saanut uusia ominaisuuksia.

Käytännössä Michelin Track Connectissa on neljä uutta asetusta, joista Warm-up -tilassa kuljettaja voi ennakoida renkaiden lämpötilan nousun säätäessään rengaspaineen ennen radalle lähtöä.Manometer- eli painemittaritilassa älypuhelin näyttää puolestaan oikea-aikaiset ohjeet kaikkien neljän renkaan paineen säätämistä varten. Tämä on mahdollista, koska renkaiden anturit ovat viiveettömässä yhteydessä sovellukseen, eikä erillistä painemittaria siis tarvita.Team ja Sharing -tilassa kuljettaja voi lisäksi luoda suljetun ryhmän esimerkiksi tiiminsä tai omien ystäviensä kanssa ja halutessaan jakaa ajosuorituksensa ja tuloksensa sosiaalisessa mediassa.Track Connect -sovelluksen ja urheilullisten älyrenkaiden ideana on, että sovelluksen antamien reaaliaikaisten tietojen ansiosta kuljettaja voi ajaa ratapäivillä nopeampia kierrosaikoja sekä myös säästää arvokkaita renkaitaan. Sovellus voi esimerkiksi kertoa, toimivatko renkaat optimaalisella suoristuskyvyllä niissä ajo-olosuhteissa, jotka kuljettaja on sovellukseen määritellyt (kuiva, kostea tai märkä rata).Kuljettaja näkee myös, käyttäytyykö auto siten kuin sen etu- ja takarenkaiden paineenmuutoksien analyysin perusteella pitäisi (yli- tai aliohjautuvuus).Kaikki asetukset käyttävät tiedonlähteinään renkaan sisällä olevia antureita, jotka mittaavat paineen ja lämpötilan ja analysoivat myös niiden muutokset ajon aikana.Kaikkiaan rengaspaineella on tutkimusten ja kokemusten mukaan suuri vaikutus kierrosaikaan, sillä muutaman kierroksen jälkeen renkaiden paine alkaa kohota lämpenemisen seurauksena.Muutos on kuitenkin kiinni monesta tekijästä, radan ominaisuuksista, autosta ja ajotavasta. Virheellinen rengaspaine voi merkittävästi alentaa auton suorituskykyä ja lisätä renkaan kulumista.