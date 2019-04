Kaasulla halvalla? IS koeajoi tämän hetken edullisimpiin uusiin kaasuautoihin kuuluvan VW-konsernin tuotteen

Autot

Muun muassa Seat Ibizalle sekä Volkswagenin Pololle ja T-Crossille varsin läheistä sukua oleva Seat Arona on mielenkiintoinen auto.Eikä vähiten siksi, että tämä ns. pieneksi katumaasturiksi laskettava etuveto on tätä nykyä saatavilla myös maa- ja biokaasua syövällä TGI-moottorilla varustettuna. Ja kun kaasuautosta on kyse, niin tarvittaessa litrainen turbomoottori käyttää toki sujuvasti myös bensiiniä.Vastaavasta perusbensamallista Arona TGI poikkeaa noin tuhannen euron lisähinnan ohella lähinnä kolmella kaasusäiliöllään sekä ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla kaasuputkillaan.Kuljettajalle näkyvimpiä merkkejä kaasusta ovat mallimerkinnän ohella mittariston kaasunmääränäyttö sekä tietysti itse kaasun täyttöliitin perinteisen bensiiniaukon vieressä.Itse tankkausoperaation (joka on kaasuasemalla varsin helppoa ja hajutonta hommaa) ohella näistä arkeen vaikuttavat oikeastaan vain auton kaasusäiliöt, jotka syövät TGI:stä vetokoukun asennustilan sekä tavaratilan välipohjan alta löytyvät laajennuslitrat.Jäljelle jäävä, muodoiltaan sinänsä ilahduttavan kompromissiton takapaksi riittää silti useimpiin käyttötarkoituksiin ihan hyvin.Kulutuksen osalta kaasu-Aronan voi sanoa kulkevan pienellä ja halvalla, sillä kaasun suhteellinen vertailuhinta on jo vuosia pysytellyt selvästi bensiiniä ja tätä nykyä myös dieseliä edullisempana.Bensiiniä Seat Arona TGI käyttää vain pakkaskäynnistyksissä sekä silloin, kun auton kaasutankki tyhjenee.Yhdeksänlitrainen minibensatankki tarkoittaa kuitenkin sitä, että ilman kaasua Aronalla ajaa vain hetken, eli kaasuasemalla on Arona TGI:n kanssa vierailtava varsin ahkerasti, käytännössä muutaman sadan kilometrin välein.Suomen yhä melko rajallisen kaasuasemaverkoston kanssa tämä tarkoittaa sitä, että Arona TGI sopii sinne missä kaasutankkausasematkin sijaitsevat eli lähinnä Etelä-Suomeen ja suurempien kaupunkien läheisyydessä autoilevalle – olettaen lisäksi, että sopiva tankkauspaikka löytyy ilman sen suurempia poikkeamia eli omien vakioreittien varrelta.TGI-moottorin vastaavaan litraiseen perusbensaturboon verrattuna matalampi viritysaste ei juuri kaupunkiajossa tunnu.Maantieohituksissa puuttuvat parikymmentä hevosvoimaa sekä kaasujärjestelmän tuoma lisäpaino tuovat kuitenkin ajoon selvää tehottomuuden tuntua, erityisesti useamman hengen kuormalla. Ja mene ja tiedä, mutta ehkä tästä syystä Arona TGI:tä ei myöskään saa automaatilla varustettuna?Kaikkiaan kaasu-Arona on pienine puutteineenkin polttoainesäästöistä ja erityisesti biokaasusta kiinnostuneelle ekoajajalle varsin kiinnostava paketti.Plussapuolelle Aronassa jäävät mallin hintaisekseen melko runsas varustelu (mm. led-valot ja peruutustutka), hyvä ajettavuus (pois lukien moottorin puhdittomuuden tuottamat tilanteet) sekä mökkiteillä myös maasturimaisuuteen vivahtava 19 senttimetrin maavara.Ja miellyttävää on sekin, että pienessä SUV:issa istutaan monia muita tiellä liikkujia hiukan korkeammalla. Ei nyt paljon, mutta kuitenkin.