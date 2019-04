Autot

Kia nostaa panoksia: Nyt tuli erikoiserä sivuluisusta pitäville

Comfort-tila ohjaa 60 prosenttia tehosta takapyörille, joka tarjoaa tasapainoisen ajotuntuman.

Sport-tila ohjaa takapyörille 80 prosenttia tehosta.

Drift-tila muuttaa auton täysin takavetoiseksi ja mahdollistaa esimerkiksi hallitun sivuluisun ylläpitämisen harjoiteltaessa muulta liikenteeltä suljetulla alueella.

Stingeristä on tehty 800 kappaleen erikoiserä.Stinger GTS:n uusi, nelivetojärjestelmä D-AWD on viritetty erityisesti korostamaan auton luonnetta, valmistaja kertoo. Urheilullisessa ajossa 80 prosenttia tehosta ohjautuu takapyörille, ja drift mode mahdollistaa reippaan takapyörien sutimisen ilman, että vaihde siirtyy isommalle.Kian uusi D-AWD-nelivetojärjestelmä tarjoaa kolme ajotilaa:Ajonvakautusjärjestelmää on valmistajan mukaan säädetty uudelleen helpottamaan auton hallintaa eri tilanteissa. Lisäksi taka-akselin tasauspyörästössä on mekaaninen lukko, joka parantaa pitoa tasaamalla tehoa takapyörien kesken.Stinger GTS:ssä on sama 3,3-litrainen, tuplaturbolla varustettu V6-voimanlähde kuin GT-mallissa. Moottorin teho on 365 hevosvoimaa ja suurin vääntö 510 newtonmetriä. Vaihteistona on kahdeksanvaihteinen automaatti.